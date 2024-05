¿De qué trata el reclamo que presentó Alianza Lima tras el partido con Colo Colo por Copa Libertadores?

Las chances son pocas para pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, luego de que Alianza Lima empatara 1 a 1 ante Colo Colo, en un partido lleno de muchas polémicas, por lo que los hinchas y la prensa nacional han salido a criticar el resultado. Ante ello, el gerente deportivo del club íntimo, Bruno Marioni, anunció que tomarán medidas debido a un gol anulado frente al equipo chileno. Todos los detalles sobre esta decisión en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO BRUNO MARIONI SOBRE EL RECLAMO DE ALIANZA LIMA ANTE LA CONMEBOL?

Este fin de semana, Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, brindó una entrevista a ‘Estudio fútbol’, donde estuvo hablando sobre diversos temas con con respecto al club. El gerente íntimo reveló que dentro del club están muy molestos y disconformes debido a la decisión del VAR ya que anularon el segundo gol de Hernán Barcos por posición adelantada. De esta manera, Marioni envió un reclamo a la Conmebol con la finalidad de dejar un precedente.

“Hemos mandado un reclamo a la Conmebol. Sabemos que no va a ver una devolución de puntos, pero sí queremos generar un precedente. La tecnología no se equivoca. Se equivocan los seres humanos porque manejan la tecnología. No quiero caerle a una computadora, porque es manejada por seres humanos. Hay un error gravísimo que nos perjudicó mucho y nos quitó la posibilidad de seguir soñando mucho más como se lo merecía el pueblo aliancista”, indicó.

Asimismo, el gerente deportivo sostuvo que Alianza Lima espera unas disculpas o aceptación del error de la Confederación Sudamericana debido a lo sucedido en el estadio Alejandro Villanueva. “Habíamos hecho un gran partido en el que un gran equipo de Sudamérica se vio sometido ante un club que mostró mucha superioridad. A partir de eso mandamos este reclamo. Ojalá que venga una disculpa, aceptación del error que hubo y seguiremos pensando en ir a Río de Janeiro a buscar la clasificación. El equipo ha competido en todos los partidos. Salió a ganar a Colo-Colo, a Fluminense, creo que merecimos muchísima mejor suerte o fortuna. Lo mismo con Cerro Porteño que tuvimos posibilidades de ganarlo. Entonces, ojalá que la gente de Conmebol tenga la posibilidad de aceptar que hubo un error y que nos ha perjudicado”, añadió a dicho medio.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO RESTREPO TRAS EL EMPATE DE ALIANZA LIMA?

Después del duro empate ante Colo Colo de Chile, el técnico de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, salió a hablar en conferencia de prensa y mencionó que el equipo tiene todavía una chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, no dejó pasar el momento para aplaudir que los blanquiazules compitieron en todos los partidos del torneo.

“En la búsqueda de la mejora continua, creo que a partir de la fecha 9, se tuvo muchas mejoras, como la portería en cero, más llegadas al área, también fuimos más contundente. Desafortunadamente, en estos partidos claves de Libertadores, no hemos podido tener esa victoria que avale una gran campaña, ya que ganando hoy conseguíamos parte de un logro histórico, que aún sigue vivo”, dijo ante las preguntas de la prensa.

“Cada uno debe hacer su análisis, nosotros lo haremos pensando en cómo mejorar al equipo. El equipo ha competido en dos frentes, en el tema internacional lo hizo en todos los partidos”, agregó el DT colombiano.