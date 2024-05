Dorregaray se emocionó hasta las lágrimas con videollamada tras ganar el título del Apertura con Universitario

Este sábado 25 de mayo, Universitario de Deportes se consagró ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 tras ganar de manera contundente 4 a 0 a Los Chankas en el Estadio Monumental. No obstante, uno de los más criticados durante toda la competencia por la hinchada fue Diego Dorregaray, quien logró obtener su primer título con el cuadro crema y protagonizó un emotivo momento mediante una videollamada con su familia.

EL EMOTIVO MOMENTO DE DIEGO DORREGARAY CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Luego de que Universitario de Deportes obtuviera el primer título del año; el comando técnico, jugadores con sus familias e hinchas se encontraban festejando en el Estadio Monumental. Sin embargo, las cámaras de televisión no registraron el preciso momento en que Diego Dorregaray rompió en llanto cuando realizó una videollamada con su esposa. Las imágenes que fueron captadas por la afición crema presente, se le ve al argentino muy emocionado y conmovido por el primer objetivo logrado con el equipo, volviéndose viral este video en las redes sociales. Es importante mencionar que, el delantero tiene contrato con la ‘U’ hasta finales del año.

¿CÓMO REACCIONARON LOS HINCHAS ANTE LAS IMAGENES DE DIEGO DORREGARAY CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Diego Dorregaray protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración del primer título de Universitario, por lo que no se tardó en ser tendencia en las redes sociales. De hecho, la afición merengue decidió pronunciarse sobre lo sucedido, pese a que es un jugador muy cuestionado por la falta de goles en el equipo durante la primera parte de la competencia.

“Se le puede criticar su juego tal vez, pero no cabe duda que hace todo lo posible dentro de sus capacidades”, “Solo queda apoyarlo y ya le llegará el momento”, “Muchas gracias, se le rescinde y se trae a otro, no estamos para dar ventajas a nadie”, “Si en lo que resta del año va a entrar a luchar todas como hoy, que siga jugando como alternativa”, “Le falta acomodarse al equipo y más agilidad. Ojalá en este tiempo pueda mejorar”, “Emocionante sí, pero eso no significa que esté bien que se quede. Quita un sitio en banca”, escribieron los hinchas de Universitario.

¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE JUAN CARLOS OBLITAS SOBRE LA ‘GARRA CREMA’?

Juan Carlos Oblitas se presentó en un conversatorio de jugadores emblemáticos de Universitario de Deportes en la Universidad de Lima, donde estuvo hablando sobre su paso por el club crema y lo especial que es para él la ‘Garra Crema’. El exseleccionado mencionó con mucho entusiasmo la importancia de la hinchada en los partidos y la superioridad de la ‘U’ a lo largo de estos años.

“La ‘Garra Crema’ es especial porque tú puedes ir perdiendo y poder estar muy mal y la hinchada estaba ahí y eso te levantaba. Yo por ejemplo soy muy contrario a eso de que cuando gana la U es solamente por la garra, no, la garra es intrínseca para la U gane o pierda, la garra está ahí. Si tú ganas es porque eres mejor que el otro equipo y no solamente por la garra ya que es un plus más y eso es lo que ha hecho la grandeza de Universitario, viene de ahí”, dijo el exdelantero.