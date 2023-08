Universitario de Deportes no pudo superar a Deportivo Garcilaso en el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. El encuentro tuvo una alta intensidad en el trámite del juego, que terminó con nueve jugadores para cada equipo por las expulsiones.

En el segundo tiempo, Garcilaso se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Juan Diego Lojas, cuando el partido se encontraba igualado 1 a 1. Un contraataque del equipo cusqueño generó la expulsión de Aldo Corzo, quien cometió una falta para frenar a su adversario que se iba directo al arco ‘crema’.

En los minutos adicionales, Álvaro Olaya fue el segundo expulsado en el equipo celeste y Edison Flores también se ganaría la tarjeta roja para sorpresa de todos.

¿QUÉ PASÓ CON EDISON FLORES, QUIEN SE HIZO EXPULSAR EN LOS MINUTOS FINALES DEL PARTIDO?

En los minutos adicionales, Edison Flores fue protagonista de una acción que fue calificada como absurda e irresponsable. La “U” se encontraba en busca del gol del triunfo, pero el popular ‘Orejas’ se dejó llevar por su enfado y tuvo una mala reacción.

El volante ‘crema’ fue derribado por Álvaro Olaya cuando intentaba controlar el balón en el mediocampo del terreno de juego. Esta acción molestó a Flores y reaccionó rápidamente propinándole una patada en la pierna al jugador de Garcilaso cuando éste se encontraba sin balón. El árbitro resolvió la acción expulsando a ambos deportistas.

Los jugadores del equipo visitante se acercaron para reclamarle por su reacción al integrante de Universitario quien fue protegido por su compañero Horacio Calcaterra.

El futbolista tuvo que abandonar el campo molesto por lo sucedido y frustrado por no lograr los tres puntos para su equipo que solo sumó un empate de local.

El partido marcaba el regreso de Flores al campo de juego luego de dos fechas de ausencia por lesión, y ahora nuevamente se perderá otro encuentro con su equipo con esta expulsión.

Curiosamente, esta es la primera vez que Edison es expulsado de un partido de manera directa a lo largo de su carrera profesional, según el portal especializado Transfermarkt. La única vez que fue sancionado con tarjeta roja fue por doble amonestación, según recoge Infobae.

¿QUÉ DIJO DIEGO PENNY SOBRE LA EXPULSIÓN DE EDISON FLORES?

Después del final del encuentro, el portero de Deportivo Garcilaso y otros jugadores del conjunto celeste se quedaron molestos por lo sucedido y por no conseguir el triunfo, que también estuvo cerca para el cuadro cusqueño.

El guardameta del cuadro cusqueño, Diego Penny, reveló lo que le dijo a Edison Flores dentro de la cancha por la reacción que tuvo contra Álvaro Olaya y expresó su desacuerdo por la expulsión de su compañero.

“No entiendo la última expulsión de Olaya. Es roja solo para Edison, que es un jugador de la Selección y no puede reaccionar así, porque representa a todo un país. Cuando voy a reclamarle y tranquilizarlo, él me manda a la m***. Un jugador de su jerarquía no puede reaccionar así, metiéndole una patada a un rival”, declaró el portero.

Luego Penny se dirigió a Flores ante las cámaras y le dijo que recapacite, porque en unas Eliminatorias solo le sacarían roja a él y no al rival, por lo que perjudicaría a la Selección.

Por otra parte, expresó su satisfacción por el desempeño de sus compañeros y reclamó por los puntos que le descontaron a su equipo en la tabla, que perjudica las ambiciones del plantel.

“Nos llevamos un punto muy importante (del partido contra la ‘U’). En la tabla acumulada he visto que nos han quitado un punto, que es injusto. Ojalá que la Federación recapacite, ya hemos presentado los papeles. Yo no tendría que meterme en ese tema porque soy futbolista, pero vamos a hacer lo justo”, sentenció Diego.