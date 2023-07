¿El lunes 31 de julio es feriado o no laborable en el Perú? Esto se sabe

A pesar que la mayoría de peruanos ya se encuentran descansando debido a los feriados y días no laborales de Fiestas Patrias, algunos se vienen cuestionando hasta cuándo durará estos días de relajo. Por ello, parece que muchos ciudadanos creen que este lunes 31 de julio, el último día del mes, podría ser otra fecha más para continuar descansando.

¿HABRÁ FERIADO ESTE 31 DE JULIO EN PERÚ?

Aunque la mayoría de las empresas privadas decidieran ampliar los días de descanso para sus trabajadores, este lunes 31 de julio no es considerado feriado ni día no laborable en el Perú. El Gobierno de Dina Boluarte no decretó ninguna ley que lo haga así.

De esta manera, si todavía te encuentras planeando tus paseos o viajes para estos días, tendrás que considerar que este lunes no hay ningún tipo de día libre y que el fin de semana largo finalizará con el domingo 30 de julio.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS QUE RESTAN EN EL AÑO?

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú 28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima Domingo 8 de octubre: Combate naval de Angamos

Combate naval de Angamos Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Lunes 25 de diciembre: Navidad.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Pese a que ambos días se puede descansar, aquí te presentamos las diferencias: