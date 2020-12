Con fecha de estreno este 25 de diciembre, “Bridgerton” se ha convertido en una de las series más esperadas de Netflix este 2020, pues se trata de una adaptación de la saga de novelas de Julia Quinn, muchas de las cuales fueron calificadas como un ‘best seller’ por el New York Times. A ello, se suma la emoción de que su productora es nada más y nada menos que Shonda Rhimes, figura que ha creado sensación con historias como la de Grey’s Anatomy, How to Get Away with Murder y Scandal.

Se trata además de la primera producción dramática de Shondaland ambientada en época, por lo que el vestuario y escenografía ha cobrado especial relevancia, dejando a más de una seguidora de la novela impactada. “Bridgerton”, aborda la historia de una poderosa familia, compuesta por ocho hermanos; pero todo apunta a que la serie se centrará principalmente en Daphne Bridgerton, la hermana mayor y protagonista del primer libro de la saga de Quinn, “El Duque y Yo”.

Hasta el momento, también se sabe que la primera temporada contará con un total de ocho episodios de una hora cada uno, y que las siguientes temporadas se rodarán según la aceptación del público. El elenco, está liderado por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, a quienes acompañan Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan.

Asimismo, destaca el estelar de Julie Andrews, quien interpretará a la narradora de la historia.

