Sin duda, ‘Gambito de dama’ ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix este año. La serie, que cuenta la carrera como jugadora de ajedrez de Beth Harmon en los años 60, ha disparado las ventas de tableros de ajedrez y ha visibilizado esta práctica alrededor del mundo. Sin embargo, en las últimas semanas ha saltado a la luz un detalle en la serie que parece no convencerlos del todo. ¿De qué se trata?

La serie creada por Scott Frank y Allan Scott, parecía haber dado en el clavo con todos los detalles: la actuación de Anya Taylor-Joy en el rol protagónico fue impecable, la producción estuvo a la altura y el vestuario se convirtió en tema de aplausos en las redes sociales. Tanto así que la plataforma de streaming abrió una web para conocer de cerca el vestuario detrás de ‘The Crown’ y ‘Gambito de Dama’. Sin embargo, parece que olvidaron un detalle importante de la historia sacada del libro de Walter Tevis.

“A medida que despegaba la carrera ajedrecística de Beth, me interesaba saber adónde la llevaba: primero, monótonos gimnasios; después, grandes hoteles del Medio Oeste; luego, grandes hoteles internacionales. Pero al mismo tiempo que se me ofrecía el regalo de ver este mundo imaginado cobrar vida suntuosamente, también me lo estaban quitando, y la razón de la sensación de pérdida era obvia: Anya Taylor-Joy es demasiado guapa para interpretar a Beth Harmon”, escribió la crítica Sarah Miller en su columna El gran fallo de Gambito de dama en el diario estadounidense The New Yorker.

Sarah describe a lo largo de su crítica al personaje que ella conoció en las páginas de Tevis que describe como “desgarbada y despreciada como en el libro”, en lugar de una hermosa actriz que se ha convertido en el rostro de diversas marcas de belleza como Kenzo. “Beth Harmon no era bonita, y no hay historia alguna [en la novela] que diga que lo es”, continúa. A su vez, habla de la rápida transformación que hizo la protagonista en cuanto a su apariencia física. Según Miller, esto se da de modo gradual en el libro mediante va avanzando en su carrera ajedrecística, pero no de la noche a la mañana con el primer triunfo como lo hace en la serie de Netflix.

‘Gambito de dama’ no es la primera serie acusada de crear el personaje en televisión mucho más atractivo que el del libro, la historia original. Sucedió, por ejemplo, con el personaje de ‘Hermione’ en Harry Potter cuando J.K Rowling reveló que buscaba retratar al personaje ‘desgarbado y patito feo de sus libros’, aunque la actuación de Emma Watson la sorprendió y decidió ir con ella a pesar de su clara belleza física.

