Al parecer, la pesadilla de la pandemia está llegando a su fin. Reino Unido ha sido el primer país en aceptar la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech contra el coronavirus y administrarla a su población, siendo Margaret Keenan la primera persona en recibirla en todo el mundo. “Me siento privilegiada”, dijo a la BBC la mujer de 90 años luego de recibir la dosis.

Maggie, como le dicen sus allegados, ha pasado todo el 2020 prácticamente sola, lejos de su familia y amigos debido al peligroso virus. Los últimos meses la ha pasado en el hogar de ancianos en el que vive ubicado en Coventry, Reino Unido. ,“Es el mejor regalo de cumpleaños temprano que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el nuevo año después de estar sola durante la mayor parte del 2020″, señaló.

(Foto: AFP)

Margaret, quien nació en Enniskillen, Irlanda del Norte cumplirá años la próxima semana. Y seguro lo hará al lado de su hija, hijo y cuatro nietos. “No puedo agradecer lo suficiente a May y al personal del NHS que me han cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera que ofrezca la vacuna es que la tome; si puedo tenerla a los 90, usted también puede tenerla”, dijo al medio The Guardian tras recibir la vacuna en el Hospital Universitario May Parsons.

La ex vendedora de joyería ha pasado a la historia tras convertirse en la estrella de lo que el Reino Unido ha llamado el “V-Day” (Día de la V o vacunación). Keenan recibirá la segunda dosis de la vacuna en 21 días. Este el primer paso para el fin de un 2020 caótico, triste y muy complicado para todos.

(Foto: AFP)

