A través de una tanda de penales que tuvo con el corazón en la mano a sus hinchas, Boca Juniors eliminó a Racing Club de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Libertadores. De esta manera, el cuadro ‘xeneize’, con el peruano Luis Advíncula como una de sus principales figuras en esta temporada, avanzó a las semifinales del torneo continental. Ahora, el rival será nada menos que Palmeiras, que ya sabe lo que es ser bicampeón de esta competencia.

Recordemos que el ‘Rayo’ es el goleador de Boca en la Libertadores. Con sus tres goles marcados, el exSporting Cristal se ha convertido en un elemento trascendental en el esquema del técnico Jorge Almirón. Sin duda, debido a estas buenas actuaciones, el lateral de la selección peruana ya es uno de los jugadores más queridos por la fanaticada boquense.

¿Qué día juegan Boca Juniors vs. Palmeiras?

El primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca será el 27 de septiembre en La Bombonera. El encuentro de vuelta se jugará el 4 de octubre en el Allianz Parque de Brasil. Todavía no hay hora confirmada de ambos duelos.

¿Cómo llega Palmeiras a su choque con Boca Juniors?

Palmeiras llega en un gran momento a su choque con Boca, pues fue muy superior en la llave de cuartos ante Deportivo Pereira de Colombia. En la suma de los dos partidos, los cuales generaron mucha emoción a los seguidores de los clubes en mención, el cuadro brasileño ganó 4-0. Por lo tanto, se trata de un rival sumamente difícil para Boca.

¿Qué dijo el técnico de Boca sobre la clasificación a las semifinales de la Libertadores?

Almirón se mostró muy emocionado tras haber obtenido su pase a las semifinales de la Copa Libertadores. “Jugamos con tres centrales y quedamos muy mano a mano. Por el lado izquierdo atacamos pero por la derecha tomamos decisiones muy apresuradas. Cada vez que la perdíamos, teníamos a los centrales muy abiertos. En el segundo tiempo se ajustó y volvimos al funcionamiento”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa después del duelo ante ‘La Academia’.

Asimismo, Almirón agregó: “Hoy fue más cerrado. De local provocamos que el rival no pudiera dar ni cuatro pases. Con la lesión de Barco se emparejó un poco, pero merecimos ganar. Hoy fue más parejo, pero en general fuimos superiores. Cuando jugamos de local arriesgamos con jugar mano a mano y nos fue bien. Ganamos todos los duelos. Hoy nos sobraba un central y nos complicó. Pero el cambio de esquema salió bien y tenemos recambio”.

¿Qué dijo el arquero de Boca sobre la clasificación a las semifinales de la Libertadores?

Sergio Romero, arquero de Boca y figura en la tanda de penales ante Racing, también se animó a dar su opinión sobre lo sucedido. “Tengo sensaciones encontradas por esta clasificación. Por un lado, estoy muy feliz por lo que conseguimos con los muchachos, pero por el otro no me gusta que la gente me putee, porque soy hincha de este club y lo amo. Me tocó hacer las cosas bien y no pude festejarlo Pude ayudar al equipo al cual me debo a seguir en carrera en el torneo. También demostré que sigo vigente”.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.