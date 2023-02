¿Qué dijo Jossmery Toledo sobre su cambio de voz y el uso de anabólicos?

Jossmery Toledo decidió romper su silencio y habló para el programa “Amor y Fuego” que se transmite por Willax TV, donde dio detalles sobre su repentino cambio de voz. En declaraciones para Rodrigo González y Gigi Mitre, la expolicía confirmó que sí utilizó anabólicos debido a un mal asesoramiento.

Al parecer, estos suplementos habrían causado un resultado adverso en su organismo, como el cambio radical en su voz que se evidenció durante los últimos tiempos.

JOSSMERY TOLEDO SE PRONUNCIÓ SOBRE EL USO DE ANABÓLICOS

La chica reality dio una entrevista para las cámaras de Willax TV y se refirió sobre el mal uso de los anabólicos hace meses. “Actualmente no es que esté usando algo, pero antes sí lo usé y tuve un mal asesoramiento. Así que si quieren hacer algo, hay que informarse”, dijo

“La voz es porque anteriormente sí me afectó (los anabólicos). Todo ha sido hace menos de un año. Para la gente que me pregunta por qué los usé, les digo que por tonta”, reveló.

“Sí sabía (que los anabólicos tienen consecuencias) pero es depende de cada organismo si te cambia la voz y a mí sí me pasó o hasta te sale acné. Han dicho en la tele que tengo acné y no tengo en el cuerpo ni en la cara”, añadió.

También, la expolicía bromeó sobre su cambio de voz y narró que su papá le hace “bullying”. “Incluso mi papá me molesta, no sabe si decirme Jossy o Josso”, dijo la exintegrante de “Esto es Guerra” entre risas.

JOSSMERY TOLEDO NIEGA CONTAR CON ONLYFANS

Uno de los temas que ha envuelto a Jossmery Toledo en la polémica es el tema de la venta de contenido para adultos mediante las plataformas virtuales. En los últimos días, la chica reality hizo una denuncia pública aclarando que existen inescrupulosos que suplantaron su identidad y que brindan fotos de ellas en OnlyFans.

“Yo no tengo Twitter, no tengo Telegram, no tengo nada de eso. Están colgando fotos (en redes sociales) donde ni se nota mi cara, pero yo no tengo nada de esas cosas”, dijo.

“Si tuviera OnlyFans y así me gano mis 30.000 (soles) ahí bien chévere, pero no tendría OnlyFans, no tengo esas cosas, así que están siendo estafados”, indicó para Willax.

Finalmente, aseguró que no se desnudará para dar este tipo de fotografías a cambio de dinero. “Por favor, calateo no va a haber. Jossmery no se está calateando”, agregó. También, indicó que en varias ocasiones algunos de sus fanáticos han hecho el depósito a esta cuenta falsa y le han enviado a su perfil de Instagram las capturas de pantalla de la transacción.