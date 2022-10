Luego de que varias personas se quejaran en redes sociales e hicieran públicas denuncias acerca de las entradas para los conciertos de Daddy Yankee, y que se realizara una investigación que dio como resultado un presunto acto de estafa que habría sido liderado por una joven llamada Pamela Cabanillas Soley; esta usó su cuenta de redes sociales para defenderse de las acusaciones y comentar acerca del caso.

En esta nota te contaremos qué es lo que dijo tras ser acusada de estafar con entradas para concierto de Daddy Yankee.

QUIÉN ES PAMELA CABANILLAS Y QUÉ DIJO TRAS ACUSACIONES DE ESTAFA

Según información desprendida de Diario Trome, Pamela Cabanillas Soley tiene 18 años y es una joven de nacionalidad peruana quien está en el ojo de la División de Estafas de la Dinincri por ser la presunta cabeza de una organización criminal denominada como “Los QR de la Estafa”, donde hay otras 19 personas implicadas, de estafar a cerca de 7 mil personas con 2 mil entradas falsas del concierto de Daddy Yankee.

La joven se encuentra prófuga y escapó a España con un monto de 500 mil dólares (2 millones de soles), producto de las compras de entradas falsas al concierto de Daddy Yankee.

Pamela Cabanillas, la presunta cabecilla de esta organización criminal, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse respecto a este tema, y dijo que asumirá las consecuencias pero que dejen a su familia en paz.

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles como se pretende atribuirme, yo no conozco a ninguna persona que se me vinculan. Mis padres y mi familia no tienen conocimientos de mis malos actos, espero que no se los mencionen ya que son personas mayores”, anunció en sus cuentas de redes sociales.

“Acepto mi error y se que debo pagar las consecuencias de mis actos, pero estoy siendo amenazada constantemente por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de una organización lo cual niego rotundamente. Lamento que por mi falta de experiencia y por querer las cosas fáciles haya cometido este error, es por ello que pido disculpas a mi familia y a las personas que afecté”, añadió.

Pamela Cabanillas recalcó que las entradas que tenía se las vendió exclusivamente a revendedores entre los 300 a 800 soles cada una y que no es su culpa de ella que estos los hayan vendido a más del doble.

QUÉ SE SABE DE LOS CONCIERTOS DE DADDY YANKEE EN PERÚ

Sobre los conciertos que brindó Daddy Yankee en Perú se sabe que se realizaron en el Estadio Nacional donde el artista realizó su multitudinario concierto. Las puertas de este emblemático lugar se abrieron a partir de las 3 p.m. los días martes 18 y miércoles 19 de octubre del presente año.

“Dentro de 3 días, Lima, Perú bailará al ritmo de los grandes éxitos del rey del reggaetón y del género urbano y aquí les dejamos los horarios para estos dos inolvidables conciertos”, indicaron los organizadores en su momento.

El Estadio Nacional del Perú, donde se realizaron los conciertos de Daddy Yankee, también es denominado popularmente como Estadio José Díaz, Estadio Nacional de Lima o simplemente Estadio Nacional, es un estadio multiusos ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Lima, perteneciente a capital peruana del mismo nombre.

El Estadio Nacional del Perú cuenta con capacidad para 43.086 espectadores: 39 635 en sus cuatro tribunas y 3451 en los palcos-suites. Muchas personas, inclusive cronistas deportivos, lo denominan “El Coloso de José Díaz”, debido a la calle colindante que lleva el nombre de aquel militar, quien perteneció al Ejército de los Andes.

Ambas presentaciones de Daddy Yankee estuvieron lleno de júbilo por parte de sus fanáticos, quienes pudieron escuchar los clásicos temas del rey del reggaetón por última vez en su vida, quizás.

QUIÉN ES DADDY YANKEE

Daddy Yankee, quien realmente se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez, es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño considerado como el «rey del reguetón», tanto por los críticos como por los fanáticos de la música.

Daddy Yankee es el artista que acuñó la palabra reguetón en 1991 para describir el nuevo género musical que estaba surgiendo en Puerto Rico y que sintetizaba ritmos de hip hop estadounidense, música caribeña hispana y reggae jamaiquino con rap y canto en español.

Es importante tener en cuenta que Daddy Yankee, a menudo es citado como una influencia por otros artistas urbanos latinos del género, quienes toman su música como referencia y le guardan mucho aprecio, según lo han dicho en varias de las declaraciones que estos han mencionado.

Por último, es primordial recordar que en marzo de 2022 Daddy Yankee anunció que se retiraría de la música después del lanzamiento de su próximo séptimo álbum de estudio Legendaddy y su gira de apoyo, tras vender más de 30 millones de discos como «el artista de música urbana latina más vendido de todos los tiempos».