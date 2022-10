Qué pasó con Magaly Medina: conductora revela su estado de salud tras estar varios días con fiebre

En su último programa de Magaly Medina, la conductora de televisión continúo con la pauta habitual e incluso decidió tocar el tema de Gabriela Sevilla, quien apareció después de dos días de estar como desaparecida. Por lo que invitó a los medios de comunicación y a la población en general dejar de exponer a la mujer, así como también parar con las críticas.

Después de ello, a través de sus redes sociales, la conductora de Magaly TV, La Firme anunció que se encuentra delicada de salud a causa de una infección viral.

MAGALY MEDINA: ESTADO DE SALUD DE LA CONDUCTORA DE TELEVISIÓN

Magaly Medina anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que atraviesa una infección a causa de una gastroenteritis originada por la bacteria de la salmonella, la cual contrajo en su último viaje a Cajamarca con su esposo Alfredo Zambrano, por lo que preocupó a sus miles de seguidores.

“Estos últimos días he hecho el programa con mucha fiebre. Tengo una gastroenteritis producida por salmonella. Me comí un antojito antes de subirme al avión que me traía a Lima. Me comí dos panes con queso mantecoso y al parecer no estaban pasteurizados”, dijo la popular ‘Urraca’.

De tal manera, pidió a los usuarios de redes sociales a estar atentos con los alimentos que consumen. “Mucho cuidado cuando comen lácteos. He estado muy mal, ayer hice el programa con fiebre y antes de ayer igual. Me aconsejaron que me quede en cama, pero mi deber con ustedes es mucho mayor. Hoy me siento mucho mejor, los antibióticos están haciendo efecto. Estoy de mejor ánimo”, finalizó la conductora de televisión previo a iniciar el programa del viernes 21 de octubre.

MAGALY DESCARTÓ A “LOS BARRAZA” Y NO TOCARAN EN SU ANIVERSARIO

Magaly Medina recibió en su set de televisión a “Los Barraza” para que cierren la última parte de su programa. No obstante, llamó mucho la atención cuando presentó a ‘Tomate’ Barraza y, mientras conversaban, el cantante se ofreció junto a su orquesta musical para cantar en su fiesta de aniversario, pero no esperó la peculiar respuesta que le dio la conductora de “Magaly TV, la firme”: “No, ya cerramos la lista de cantantes ja, ja, ja”. El intérprete de “Ese hombre” le bromeó indicando: “Claro. Como contrató a Rodrigo Tapari nosotros ya somos una basura”. Ante la respuesta del cantante, la periodista respondió: “No, para nada”.