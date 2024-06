Un joven estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha desatado una ola de comentarios en redes sociales tras revelar que, a pesar de haber trasnochado estudiando intensamente para su examen parcial, solo obtuvo una nota que finalmente ha causado gran desilusión entre sus seguidores. ¿Cuánto sacó y qué más se sabe de esta historia? En la siguiente nota te contaremos.

CUÁL FUE LA INSÓLITA NOTA QUE SACÓ UN ESTUDIANTE DE LA UNI PESE A QUE SE AMANECIÓ ESTUDIANDO PARA EXAMEN PARCIAL

Un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), conocido por su riguroso nivel académico, compartió su experiencia tras haber reprobado un examen parcial con una insólita nota de 07, a pesar de haber trasnochado estudiando intensamente. A través de su cuenta de YouTube, el joven, que está en su último año de la carrera de Ingeniería Sanitaria, relató cómo él y sus compañeros enfrentaron la semana de exámenes parciales con grandes expectativas de obtener al menos la nota mínima aprobatoria de 11, solo para descubrir que el profesor del curso desaprobó a todos los alumnos.

Este estudiante, en particular, se dedicó durante varios días a estudiar sin descanso, evitando cualquier distracción, con la esperanza de no reprobar el temor parcial. A pesar de su dedicación y el esfuerzo puesto en resolver las cuatro preguntas del examen, las cuales sustentaron con gráficos y detalles, su desempeño no fue suficiente para alcanzar una nota aprobatoria. Logró un puntaje de 07, una calificación que reflejó el alto nivel de exigencia del curso y la severidad del profesor.

En su video, el joven explicó que, aunque trató de abordar cada pregunta con la mayor precisión posible, cometió el error de agregar información irrelevante en un intento de asegurar puntos adicionales. Esto no fue bien recibido por el profesor, conocido por no tolerar respuestas que no se ajustan estrictamente al contenido del examen. Este incidente subraya que en la UNI, dedicarse al estudio de manera intensa y constante no siempre garantiza aprobar, especialmente en cursos donde los profesores tienen fama de ser particularmente exigentes.

El futuro ingeniero sanitario concluyó que, en la UNI, el éxito académico no solo depende del esfuerzo individual, sino también de factores externos como la metodología de evaluación del profesor. Mencionó que, en su experiencia, incluso los estudiantes más dedicados pueden enfrentarse a una alta tasa de reprobación.

QUÉ ES LA UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una institución educativa líder en Perú, reconocida por su excelencia académica y contribución al campo de la ingeniería y la tecnología.

La UNI tiene una rica historia en la formación de profesionales altamente capacitados en diversas disciplinas de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias aplicadas y más.

La universidad se ha destacado por su enfoque en la investigación y el desarrollo tecnológico, colaborando estrechamente con la industria y el sector público para impulsar la innovación y el progreso en el país.

La UNI se ha establecido como un centro de excelencia en ingeniería debido a su riguroso plan de estudios, profesorado calificado y modernas instalaciones; además de su riguroso examen de admisión. La universidad ofrece una amplia gama de programas académicos a nivel de pregrado y posgrado, abarcando áreas como la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, industrial y de sistemas, entre otras.

Además de su enfoque en la educación técnica y científica, la UNI también promueve valores éticos y ciudadanos en sus estudiantes, fomentando una formación integral que trasciende más allá del aula y contribuye al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad peruana.

¿CUÁNTAS FACULTADES TIENE LA UNI?

Según su plataforma web, la Universidad Nacional de Ingeniería tiene 11 facultades. Si deseas más información, puedes ingresar a su página oficial: