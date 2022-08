¿Quién es Hiro de Al Fondo Hay Sitio?

Una de las series más exitosas de la televisión peruana es sin duda “Al fondo hay sitio” que regresó con fuerza en este 2022, gracias a ello, el público pudo engancharse con muchos de los personajes que se ganaron un espacio en la longeva serie de América Televisión. Uno de los personajes más amados es Paolo Goya, actor peruano que le da vida a Hiro, el fiel mayordomo de los Maldini que hace poco hizo su gran regreso a la serie.

Como se sabe, en la ficción, Hiro apareció en la puerta de la mansión de Francesca, luego que Peter lo llamara para que lo ayude en los quehaceres del hogar, y es que al quedarse solo tras el despido intempestivo de July, ante el miedo de que se enamore de Cristóbal y pase la misma historia como de Grace y Nicolas, no tuvo otra opción que buscar a alguien de su entera confianza; sin imaginar que la matriarca de los Maldini conversó con Charito para pedirle que nuevamente le permita trabajar en la vivienda a su sobrina.

¿QUIÉN ES PAOLO GOYA, HIRO EN AL FONDO HAY SITIO?

Pier Paolo Goya Kobashigawa es un actor peruano, hijo de padres japoneses, nacidos en la localidad de Okinawa. Goya estudió Diseño Gráfico y luego se desempeñó como publicista. Aunque el mundo del entretenimiento lo llamaba pudo tener su debut televisivo en la telenovela “La rica Vicky”en la que interpretó a Elías Ching, ‘El Chino’. tras participar en un taller de jóvenes actores.

Sin embargo, uno de los géneros de la música que más le llaman la atención es indie rock y sus bandas favoritas son: Depeche Mode, The Cure y The Killers. En su cuenta de Twitter, Paolo Goya se describe como actor, músico, cantante, ilustrador, diseñador, director de arte, creativo, escritor, bailarín, artista, pero sobre todo meditador vipassana.

¿CÓMO CONSIGUIÓ EL ROL DE HIRO, PAOLO GOYA EN AL FONDO HAY SITIO?

En una entrevista a América TV, Paolo Goya dijo que para interpretar a Hiro Moroboshi en “Al fondo hay sitio” no tuvo la necesidad de pasar por un casting, ya que lo que requería la producción era a alguien oriental y al no haber actores orientales, encajó en el perfil perfectamente.

Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘oye, hay un personaje para ‘Al fondo hay sitio’ que es oriental, ¿te provoca?’. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista, al final quedó y se ha ido moldeando”, contó Paolo Goya en una entrevista para Watshoitv.