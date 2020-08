El Gobierno inició desde el martes 11 de agosto el pago del segundo tramo del Bono Familiar Universal de S/760 a los hogares en situación de vulnerabilidad del ámbito urbano y rural frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Este jueves 13 de agosto se efectuará la entrega del subsidio económico a todos los beneficiarios que les corresponda el pago a través de depósito en cuenta bancaria y cuyo DNI termine en 4 o 5.

El subsidio económico se entregará a cerca de 2,5 millones de hogares que lograron inscribirse a través del Registro Nacional de Hogares del Reniec, donde se validó, complementó o actualizó la información de los integrantes del hogar hasta el 3 de junio de 2020.

En el ámbito urbano, los hogares beneficiarios son más de 1,8 millones, cuyo pago está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mientras que en el área rural son cerca de 700.000 hogares y la entidad encargada es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Cronograma de pago

Si le corresponde la modalidad de Depósito en Cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados, a efectos de retirar el bono desde cajeros automáticos o agentes autorizados para evitar aglomeraciones, deberá considerar el siguiente cronograma:

Si su DNI termina en 0 o 1, el bono será depositado desde el martes 11 de agosto

Si termina en 2 o 3, será depositado a partir del miércoles 12 de agosto

Si culmina en 4 o 5, lo obtendrá desde el jueves 13 de agosto

Si el número final es 6 o 7, pues recibirá el depósito a partir del viernes 14 de agosto

Si su DNI termina en 8 o 9, recibirá el bono desde el sábado 15 de agosto

Ante dudas o consultas referidas al Bono Familiar Universal del ámbito urbano, puede enviar un mensaje al correo electrónico consultas@bonouniversalfamiliar.pe. En el ámbito rural se podrán hacer consultas a través a la línea social gratuita 101.

Link del Bono Familiar Universal

Para conocer si usted es o no beneficiarios debe ingresar al siguiente enlace bonouniversalfamiliar.pe. Se deberá colocar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acceder al bono, el hogar beneficiario sabrá si está considerado en el ámbito urbano o rural y será asignado a una de las cuatro modalidades de cobro previstas:

Depósito en cuenta en el Banco de la Nación y entidades financieras privadas

Banca Celular del Banco de la Nación;

Aplicativo Tunki de Interbank

Empresa transportadora de valores – ETV (“carritos pagadores”)

En caso le corresponda la modalidad de cobro Banca Celular del Banco de la Nación, se sugiere no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar prestar atención a mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro.

Criterios considerados para el otorgamiento del Bono universal familiar

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los S/3.000 mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Sunat.

Recomendaciones del Midis para el cobro del bono

El Midis brinda las siguientes recomendaciones a los ciudadanos que deseen acogerse al bono familiar de S/760: