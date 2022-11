El hijo de Sergio Massa, Tomás, llevaba realizando coberturas a propósito del Mundial Qatar 2022, sede a la que viajó para la plataforma Mundo Selección; sin embargo, sorprendió a más de un hincha de la selección de Argentina cuando este de pronto renunció a través de un extenso comunicado en Twitter. ¿Qué es lo que pasó? En esta nota te contaremos los detalles de lo que ocurrió con este joven de 17 años, además de otra información que debes conocer sobre el torneo mundialista.

QUIÉN ES EL HIJO DE SERGIO MASSA

Para entender quién es el hijo de Sergio Massa, es importante primero saber quién el padre de este joven quien hasta hace unos días tuvo la oportunidad de viajar a Qatar para cubrir una de las competencias más importantes del planeta.

Sergio Massa es un abogado y político argentino, y uno de los líderes del Frente de Todos, coalición política que gobierna Argentina desde 2019. Desde agosto de 2022 ocupa el cargo de ministro de Economía de la Nación.

Es por ello que Tomás Massa fue el centro de la polémica al viajar al Mundial Qatar 2022.

Si bien se conoce poco sobre esta reciente figura, lo poco que se sabe es que tiene 17 años de edad y que trabaja en la plataforma Mundo Selección, un espacio que tiene su propio portal y su perfil de Instagram cuenta con 34.200 seguidores. La experiencia se completa con un newsletter y una aplicación de celulares. El hashtag para promocionarse en redes sociales es #ViviLaExperiencia y se destaca la interacción con otros sponsors estatales de la AFA, como Aerolíneas Argentinas.

El hijo de Sergio Massa publicó en Twitter, antes de toda la polémica, sus primeros videos siguiendo al seleccionado argentino que tiene en Abu Dhabi su primera escala antes de concentrarse en el predio de la Universidad de Qatar, en Doha, donde se alojará durante la Copa del Mundo.

“Estamos a minutos de que la selección argentina tenga su primer entrenamiento en Abu Dhabi. Va a ser acá, en el Al Nahyan Stadium, y vivilo desde adentro con nosotros”, dice el joven antes de la ola de críticas, con un micrófono que lleva el logo de la AFA.

POR QUÉ RENUNCIÓ A CUBRIR EL MUNDIAL QATAR 2022

Según lo expresó el mismo Tomás Massa, esta decisión fue meramente personal y viene luego de que se generara una polémica en base a que él es hijo del ministro de Economía de Argentina.

El joven comentarista, hijo de Sergio Massa, publicó un comunicado en Twitter en donde explicó la decisión de su salida.

“Primero que nada: quiero contarles que decidí renunciar a cubrir el mundial en Mundo Selección. Mis compañeros continuarán el trabajo en Qatar, contratados bajo las mismas condiciones que yo, porque la empresa que señalan no tiene nada que ver con el trabajo de mis viejos ni con el Estado. Acá no hay ningún tipo de financiación estatal, solo gente laburando en el ámbito privado. El resto fue una película que armaron desde el odio”, indica el hijo de Sergio Massa.

“Esto, que era mi sueño, lo conseguí por mi cuenta, pero me comí el garrón de ser el ‘hijo de’. No solo recibí y recibo insultos (de todo tipo), sino que además mis compañeros están siendo agredidos y reviento de culpa. Esto que inventaron, además de afectarme a mi, afecta a Mundo Selección y a todo un equipo que trabaja en redes y distintos proyectos hace años sin meterse en política. Para dejar de perjudicar a mis compañeros, mi decisión personal es regresar. Con mis 17 años no puedo emocionalmente seguir adelante”, dice Tomás Massa.

“Los que me conocen saben la clase de persona que soy y los valores que me inculcaron, también son testigos de mi conocimiento y amor por el fútbol. Las redes y mi pasión me llevaron a que por mérito personal me elijan para generar contenido, entretener e informar como decenas de influencers. ¿Por qué el escrachado soy yo? Porque nací en una familia de políticos y dan por hecho que no puedo ganarme nada solo”, agrega Tomás Massa.

“Entiendo que para algunos todo lo que tenga ver conmigo ‘es política’. Me cuesta imaginar que sea así para siempre y me es difícil ver a ‘periodistas’ reconocidos permitiendo el escrache a un pibe con insultos y calumnias. Todos saben que lo que están difundiendo es absolutamente mentira”, complementa Tomás Massa.

“Yo estaba trabajando, tenía un mini proyecto con lo que me apasiona en la vida. Tengo 17 años, quería ser feliz trabajando de lo que me gusta. Me equivoqué al enojarme por los inventos, sí, pero hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo a manejarme en este mundo en el que viven mis viejos, no yo”, continua Tomás Massa.

“Para la tranquilidad de todos, me regreso a Argentina. Gracias a los que se esforzaron tanto para arruinarme un sueño. Voy a seguir con mi vida y voy a ser feliz, aunque me ensucien cada vez que intente dar un paso adelante en mi vida”, menciona Tomás Massa.

“Por último, voy a hacer juicio a quienes mintieron sobre el viaje, sobre mi trabajo y sobre mí, en la justicia de USA, lugar donde está radicado el contrato de trabajo. Saludos a todos”, indicó el joven generador de contenidos Tomás Massa al anunciar su salida vía Twitter.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.