Cada vez que Shakira estrena una nueva canción, suele estar en boca de todos por la popularidad de su nuevo éxito; sin embargo, no siempre han hablado de ella de manera positiva, pues la han acusado de plagio en múltiples ocasiones. En este sentido, recientemente, una artista peruana lanzó una fuerte declaración respecto a “El Jefe”, el nuevo tema de la cantante colombiana.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ PERUANA QUE ACUSA A SHAKIRA DE PLAGIO POR LA CANCIÓN ‘EL JEFE’?

Hablamos de Miriam Saavedra, una actriz de nacionalidad peruana que radica en España y a sus 29 años se ha convertido en una figura popular en el país ibérico por su participación en realities locales como “Supervivientes” y “Gran Hermano VIP”. Anteriormente, formó parte del elenco de la película peruana “Aventura Sangrienta”, dirigida por Joaquín Valentino.

Durante su paso por la televisión de España, tuvo una relación sentimental con el presentador de “Operación Triunfo”, Carlos Lozano, hasta el 2019. Asimismo, se ha convertido en una panelista infaltable de los programas de espectáculo, destacando por su “forma de hablar, desparpajo y griterío”, según explica Vanitatis de España.

Esta actriz, denominada como la ‘Princesa Inca’, hizo popular el ‘baile del gusano’, del tema ‘Cómo se mata el gusano’, cuyo autor es el mexicano Luis Domingo Merchant Ovando, según informa Infobae.

#GHVIPDBT13 Gracias Miriam Saavedra por introducirnos en nuestras vidas este temazo:

Y como se mata el gusano

el gusano se mata así

se mata así, se mata así

se mata así, así, así, así, así, pic.twitter.com/dogrrPHwMV — Muy Bien Muy Bien (@muybienverygood) December 9, 2018

¿POR QUÉ ACUSA DE PLAGIO MIRIAM SAAVEDRA A SHAKIRA?

Durante su participación en el programa de televisión ‘Fiesta’ de España, Miriam Saavedra aprovechó el momento para acusar a la artista barranquillera de copiar su ‘baile del gusano’, que fue usado en el reciente tema “El Jefe”, que tiene estilo regional-mexicano.

“Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, Shakira me tiene que dar una indemnización porque aquí la que ‘mato al gusano hace muchos años’ fui yo”, expresó la actriz peruana en alusión a los pasos del tema ‘Como se mata el gusano’”, señaló Saavedra, quien asegura haber popularizado el baile en España.

¿QUÉ REVELÓ MIRIAM SAAVEDRA SOBRE GERARD PIQUÉ?

La artista también mencionó durante el programa “Fiesta” que, hace tres años, el exfutbolista de Barcelona, Gerard Piqué, la intentó conquistar en varias ocasiones en una reconocida discoteca de la ciudad y hasta la invitó a salir, pero ella lo rechazó.

“Lo peor de todo es que Shakira no tiene en cuenta es que yo, siendo una gran fan de ella, rechacé hace 3 años a Piqué, que me mandó a llamar a su mesa en una discoteca. Y por ser fan de ella, lo rechacé (…) No sabía que era Piqué y a Shakira yo la adoro, así que se quedó con las ganas de matar el gusano”, reveló Miriam.

Este hecho habría sucedido antes de que se revelara el escándalo de infidelidad de Piqué con Clara Chía, que significó el fin de los 12 años de relación entre el deportista español y la cantante colombiana.

¿DE QUÉ TRATA ‘EL JEFE’, EL NUEVO TEMA DE SHAKIRA?

La canción es una colaboración con el grupo musical Fuerza Regida y está dirigida aparentemente contra la familia de la expareja de Shakira.

En la letra, la cantante menciona a Lili Melgar, la niñera de los hijos de ella con el futbolista, que según cuenta la colombiana fue la persona que reveló la infidelidad de Piqué, lo que generó su despido de manera injusta. En una de las frases del tema dice: “Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.