La vida da giros inesperados. Sobre ello puede dar ejemplo Vivian Baella, exjugadora de la selección peruana de vóley, que ahora viene cosechando éxitos en otro ámbito completamente distinto: el fisicoculturismo. A continuación, te contamos cómo es ahora la vida de la deportista nacional.

Hace unos días, la atleta hizo público el primer lugar que logró en un torneo de fisicoculturismo, su más reciente éxito en este nuevo campo en el que se viene desempeñando. La exvoleibolista compartió su felicidad en redes sociales y recibió muestras de aprecio por parte de los cibernautas.

¿Qué dijo Vivian Baella tras ganar el torneo de fisicoculturismo?

“Cuando dejé de jugar vóleibol siempre quise encontrar un deporte que se adecue a mi estilo de vida pero que también me encante. En este camino y tratando de llevar una vida saludable entre el gym y buena alimentación encontré el fisicoculturismo y me encantó. No solo es un deporte que reta en lo físico sino también en lo mental y ese es el reto que hizo que lo intentara”, dice una pequeña parte del mensaje que Vivian publicó en su cuenta de Instagram.

“Definitivamente esto no hubiera sido posible sin el empuje increíble de mi amigo y coach Jefferson Mendez, gracias por confiar y hacer que yo confiara en mi junto a Aurora Alencar y todo el team Johofit. Gracias también Nancy Viera por las sacadas de ‘michi’ en cada entrenamiento y por tu paciencia para hacer caminar a esta roca con tacos. (tenemos que seguir practicando)”, agregó.

¿Cuál fue el torneo de fisicoculturismo que ganó Vivan Baella?

Baella, con 30 años de edad, ganó el título de Campeona Absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022. Dicha competencia, que se dio sábado 5 de noviembre, sirivió para que ella muestre lo mejor de su físico y se imponga sobre el resto de participantes.

¿Cómo fue la carrera de voleibolista de Vivian Baella?

Vivian jugó por Regatas Lima, Alianza Lima, entre otros clubes nacionales, sin embargo, sus mejores actuaciones siempre las brindó cuando le tocó vestir la camiseta de la Bicolor.

Hizo su debut con la blanquirroja en el Sudamericano sub-18 realizado en Tailandia. Fue capitana de aquella selección que pudo llegar al podio, tras lograr una meritoria medalla de plata. Por si fuera poco, destacó y generó comentarios positivos de la prensa especializada. Tan bueno fue su nivel que ganó el premio para la Mejor Atacante del torneo.

No obstante, su mejor momento con Perú fue en 2010, cuando defendió al equipo de todos en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizado en Singapur. Dicha escuadra nacional se consagró con la medalla de bronce.

Cabe destacar que, aparte del fisicoculturismo, una vez que dejó el vóley, Vivian estudió para ser tripulante de cabina y actualmente se desarrolla laboralmente en una famosa aerolínea internacional.