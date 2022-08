Quienes son amantes de las historias creadas por Neil Gaiman se han enganchado con The Sandman, que ha tenido gran acogida en Netflix. Es por eso que esta serie, que está basada en una historieta de DC Comics, sigue dando de qué hablar, y más aún su reparto y protagonistas. En esta nota te brindaremos más información sobre uno de los personajes que más ha destacado en la cita: Matthew, ‘El Cuervo’.

¿Quién es este personaje? A continuación te brindaremos toda la información que necesitas sobre este tema.

QUIÉN ES MATTHEW, ‘EL CUERVO’ EN THE SANDMAN

Según se puede desprender de las historietas de Neil Gaiman, Matthew era un agente gubernamental que protegía a Alec Holland, quien desarrollaba una fórmula valiosa, por lo que había gente que quería verlo muerto antes que dejar que los Estados Unidos tuviera acceso a su investigación.

Su aparición es las historietas ocurrió en la primera entrega de la Cosa del Pantano. Según se desprende del texto, algo habría matado a Alec Holland. Según Matthew, se trataba de la Cosa del Pantano, por lo que va en busca de este para matarlo.

Finalmente se sabe que Alec Holland realmente era la Cosa del Pantano, por lo que Matthew lo deja ir, y no lo asesina.

Luego de varios sucesos, Matthew concibe la capacidad de crear materia a partir de su mente. Este gran poder le generó muchos problemas en sus relaciones amorosas, y tras varios intentos, descubre que la única forma de poder controlar sus poderes es convirtiéndose en un alcohólico.

Tras estar en coma por mucho tiempo, experimentan con el cuerpo de Matthew. Quien lo cuidaba en ese momento se entera de esta acción de los doctores y decide desconectarlo, a lo que el protagonista se levanta y lo evita, pese a que se encontraba vegetal. Y es que todo el tiempo que se encontraba dormido, Matthew estaba en el Sueño, el reino del protagonista de The Sandman, Morfeo, con el que llegó a un acuerdo. Tras su muerte como humano, Matt renació como cuervo al servicio del Señor de los Sueños, convirtiéndose en uno de sus más leales siervos.

QUÉ ES THE SANDMAN

The Sandman es una serie de historietas escrita por Neil Gaiman e ilustrada por una amplia gama de artistas de variados estilos, limitados hacia arcos argumentales o episodios sueltos, publicada por DC Comics.

The Sandman es ampliamente considerada como una de las más originales, sofisticadas y artísticamente ambiciosas series de comic books. Cuando la historia concluyó y se dejó de publicar, ya se había convertido en un ícono popular. The Sandman no pertenece al subgénero superheroico; el primer tercio de la serie se concentra en historias de terror, pero posteriormente evoluciona al género fantástico, incorporando elementos de mitología clásica y contemporánea.

Publicado por primera vez por DC Comics en 1989, “The Sandman” es ampliamente considerado como uno de los cómics más inteligentes, desafiantes e imaginativos jamás creados, según señala la agencia EFE.

La trama sigue la historia de Morfeo, el Rey de los Sueños (al que da vida en la serie Tom Sturridge), quien después de haber sido encarcelado por los humanos durante casi 100 años emprende un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado e intentar reconstruir su reino y recuperar su poder.

Para ello, viaja al infierno para encontrarse con Lucifer (la actriz Gwendoline Christie), rastrea una pesadilla que tiene dientes por ojos llamada Corinthian (encarnada por Boyd Holbrook) y se embarca en una larga búsqueda personal para deshacer los pecados de su familia: Los Eternos, compuesta por la Muerte (Kirby Howell), el Deseo (Mason Alexander Park), la Desesperación (Donna Preston), el Destino, el Delirio y la Destrucción.

La primera temporada adapta los dos primeros volúmenes, es decir los 16 primeros números de los cómics: “Preludios y nocturnos” y “La casa de muñecas”.

Debido a la buena acogida que tuvo, la plataforma decidió hacer una segunda parte (ya estrenada) y actualmente se encuentran en producción de la tercera.