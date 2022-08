CÓMO FUE EL FINAL DE ‘THE SANDMAN’

Los amantes de las historietas de Neil Gaiman siguen de cerca The Sandman, una entrega de la plataforma de streaming Netflix que viene cautivando a millones de personas en todo el mundo y cuya crítica es diversa. En esta nota te contaremos de qué trata esta serie y cuál fue su final, además de otra información que necesitas conocer acerca de esta popular entrega.

QUÉ ES THE SANDMAN

The Sandman es una serie de historietas escrita por Neil Gaiman e ilustrada por una amplia gama de artistas de variados estilos, limitados hacia arcos argumentales o episodios sueltos, publicada por DC Comics.

The Sandman es ampliamente considerada como una de las más originales, sofisticadas y artísticamente ambiciosas series de comic books. Cuando la historia concluyó y se dejó de publicar, ya se había convertido en un ícono popular. The Sandman no pertenece al subgénero superheroico; el primer tercio de la serie se concentra en historias de terror, pero posteriormente evoluciona al género fantástico, incorporando elementos de mitología clásica y contemporánea.

Publicado por primera vez por DC Comics en 1989, “The Sandman” es ampliamente considerado como uno de los cómics más inteligentes, desafiantes e imaginativos jamás creados, según señala la agencia EFE.

La trama sigue la historia de Morfeo, el Rey de los Sueños (al que da vida en la serie Tom Sturridge), quien después de haber sido encarcelado por los humanos durante casi 100 años emprende un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado e intentar reconstruir su reino y recuperar su poder.

Para ello, viaja al infierno para encontrarse con Lucifer (la actriz Gwendoline Christie), rastrea una pesadilla que tiene dientes por ojos llamada Corinthian (encarnada por Boyd Holbrook) y se embarca en una larga búsqueda personal para deshacer los pecados de su familia: Los Eternos, compuesta por la Muerte (Kirby Howell), el Deseo (Mason Alexander Park), la Desesperación (Donna Preston), el Destino, el Delirio y la Destrucción.

La primera temporada adapta los dos primeros volúmenes, es decir los 16 primeros números de los cómics: “Preludios y nocturnos” y “La casa de muñecas”.

Debido a la buena acogida que tuvo, la plataforma decidió hacer una segunda parte (ya estrenada) y actualmente se encuentran en producción de la tercera.

QUIÉN ES NEIL GAIMAN

Neil Gaiman es un autor de ficción, novelas, cómics, novelas gráficas, no ficción, teatro de audio, películas e historietas y escritor británico. Cultiva el género fantástico. Sus obras incluyen la serie de cómics The Sandman y novelas Stardust, Coraline y El libro del Cementerio. Ha ganado numerosos premios, incluyendo los premios Hugo, Nebula y Bram Stoker, así como las medallas Newbery y Carnegie.

CÓMO FUE EL FINAL DE ‘THE SANDMAN’

Según se puede ver en la serie de Netflix, en el final de The Sandman se descubre que un vórtice vuelve a aparecer, pero en una joven llamada Rose Walker, quien busca desesperadamente a su hermano menor tras estar en un centro de adopción.

Esta mujer pone en peligro el mundo de Sueño, porque no solo puede viajar en los sueños de otras personas sino que también puede visitar el castillo de Morfeo.

Es por esto que el rey de los sueños decide asesinar a Rose para acabar con ese peligro, pero cuando intenta hacerlo aparece Unity para contar que ella debió ser el vórtice y reveló que el padre de su hija tenía los ojos dorados, es decir Deseo.

Esto empuja a Morfeo a ir al palacio de su hermano menor, Deseo, para advertirle que no haga nada en su contra o el rey del sueño lo asesinará; aunque ese no sería el único problema ya que Lucifer planea dar inicio a una guerra en la que ya tiene aliados.

Fuente: Con información de EFE.