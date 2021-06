Desde su histriónico y memorable paso por la WWE, hasta sus personajes más carismáticos y queridos en el mundo del cine, Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha sabido ganarse el cariño y respeto de los más fanáticos; sin embargo, a pocos días del estreno de ‘Rápidos y furiosos 9’, sorprende a propios y extraños por su ausencia.

¿La razón? En una entrevista junto a Jason Statham previo al estreno de ‘Hobbs & Shaw’, Johnson explicó el escenario: “A partir de ahora, no estamos en Fast 9 porque se están preparando para comenzar a filmar. Pero quién sabe con Fast 10 y en el futuro, nunca se sabe”, comentó para “MTV News”.

-Alerta de spoiler- Statham, en su papel de Deckard Shaw, tendrá una aparición importante hacia el final de la cinta, participación que dará luces a lo que pueda pasar con el destino de la saga y de su personaje como un circunstancial aliado/enemigo de Dom Toretto (Vin Diesel) y su pandilla.

El comentario que desató la polémica

Dwayne Johnson aclaró que su participación en ‘Rápidos y furiosos 9’ se debía a que cuando esta comenzó a rodarse alrededor de mayo de 2019, él esperaba a lanzar ‘Red Notice’, cinta en la que actúa con su compañera de la saga de ‘R&F’, Gal Gadot; sin embargo, como productor de la franquicia, estuvo muy involucrado en el rodaje de la misma.

Por otro lado, una publicación suya en 2017 -y que luego borraría- habría dado pie a que los medios especulen sobre una posible discusión tras la crítica de ‘The Rock’.

“Mis coprotagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo. Sin embargo, mis compañeros de reparto masculinos son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto. Traseros de caramelo. Cuando veas esta película el próximo mes de abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo legítimamente, tienes razón”.

En lo que parecía un comentario dirigido a Vin Diesel, finalmente aclaró en conversación con “Men’s Health”: “Fue un personaje difícil de encarnar, el personaje de Hobbs. Mi enfoque en ese momento fue mucho amor duro para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar. Eso requirió mucho trabajo. […] Teníamos que llegar allí y, a veces, en ese momento, podía dar mucho cariño, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para obtener actuaciones en cualquier cosa que esté produciendo”, concluyó.

La novena película de la saga principal se estrenará en abril de 2021, con la promesa de traer una cinta con muchas sorpresas como el regreso de Han de la muert