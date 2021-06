Durante el Nintendo Direct que se presento en el E3 2021, la compañía de videojuegos reveló los títulos que estaría por lanzar en lo que resta de este año y el 2022. Fueron menos juegos de los esperados, pero igual generaron expectativa entre sus fans.

Uno de los anuncios más esperados del evento fue la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Presentaron un nuevo ‘teaser’ de lo que Nintendo tiene preparado para este nueva entrega, la cual ya fue confirmada para el 2022, pero sin una fecha fija.

Por su parte, Pokémon no fue el centro de atención durante la presentación de Nintendo. No se dieron mayores anuncios sobre algún futuro juego de la saga. Sin embargo, hay tres videojuegos con fechas programadas: “Leyendas Pokémon: Arceus”, “Pokémon Diamante Brillante” y “Pokémon Perla Reluciente”.

Otro aspecto que llamó la atención durante la presentación de Nintendo durante el E3 fue la falta de anuncios sobre una renovación de la consola híbrida. Al parecer, todo queda en rumores y no se ha confirmado el posible lanzamiento de la anhelada Nintendo Switch Pro.

Ante la expectativa de todos los títulos que tiene preparados para estrenar, Nintendo publicó un calendario en sus redes sociales. Ahí se pueden ver los títulos que saldrán entre 2021 y 2022. también se pueden ver ahí los juegos que ya están disponibles para su consola.

Lista de juegos de Nintendo Switch para 2021 y 2022

Ya disponibles

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

New Pokémon Snap

Miitopia

Knockout City

APEX Legends

Monster Hunter Rise

Bravely Default 2

Famicom Detective Club

Subnautica Below Zero

2021 - Verano

Es en la temporada de invierno del hemisferio sur.

Legend of Mana (24 de junio)

Mario Golf Super Rush (25 de junio)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (9 de julio)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (16 de julio)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (25 de julio)

The Great Ace Attorney Chronicles (27 de julio)

NEO: The World Ends With You (27 de julio)

No More Heroes III (27 de agosto)

Doki Doki+

Outer Wilds

2021 - Otoño

Es en la temporada de primavera del hemisferio sur.

Wario Ware: Get it Together (10 de septiembre)

Life is Strange: True Colors (10 de septiembre)

Diablo II Resurrected (23 de septiembre)

Super Monkey Ball: Banana Mania (5 de octubre)

Metroid Dread (8 de octubre)

Guardians of the Galaxy: Cloud Version (26 de octubre)

Sonic Colors Ultimate

2021 - Invierno

Es en la temporada de verano del hemisferio sur.

Mario Party Superstars (29 de octubre)

Just Dance 2022 (4 de noviembre)

Pokémon Diamante Brillante (19 de noviembre)

Pokémon Perla Reluciente (19 de noviembre)

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp (3 de diciembre)

Shin Megami Tensei V

Dangan ronpa: Decadence

2022 - a lo largo del año

Pokémon leyendas: Arceus (28 de enero)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild II

Splatoon 3

Project Triangle Strategy

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

