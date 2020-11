El Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que da luz verde a los afiliados de la AFP a retirar hasta S/17,200 soles de los fondos de pensiones. Pese a que muchos sectores se pronunciaron en contra, la mayoría de congresistas votó a favor de la norma.

El proyecto de ley -que todavía debe ser promulgado por el presidente Martín Vizcarra- indica que aquellas personas que no hayan aportado durante 12 meses consecutivos al sistema de pensiones, podrán retirar esa cantidad. Pero también habrá beneficios para los que no aportaron en octubre.

Retiro AFP: Si no aporté en octubre, ¿Cuánto dinero podré retirar de mi fondo de pensiones?

La primera disposición complementaria de la norma aprobada autoriza el retiro excepcional facultativo de hasta 1 UIT (S/ 4,300) para los afiliados que nos registren aportes acreditados en octubre del 2020

Retiro AFP: ¿Ya se puede retirar el dinero del fondo de pensiones?

No, todavía no es posible. La razón es muy sencilla: el proyecto todavía no se convierte en ley. Para que se convierta en ley, el presidente Martín Vizcarra tiene que promulgarla.

Si el Presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o una parte de la proposición aprobada, las presenta al Congreso en el mencionado término (15 días útiles).

Si vencido el plazo, el Presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, el Presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente, según corresponda, realiza el acto de promulgación.

Retiro AFP: ¿Hasta cuándo se podrá solicitar el dinero una vez que se promulgue la ley?

Lo que indica el dictamen es que se podrá presentar la solicitud hasta 90 días después que la ley sea promulgada. Si en caso te arrepientes y no deseas retirar todo el dinero, tienes hasta 10 días antes de cada desembolso para comunicarle a tu AFP que no quieres el dinero.

Si se aprueba el retiro de AFP, ¿Cómo se entregará el dinero?

La ley dispone que se realice en tres armadas: un desembolso por 1 UIT (4.300 soles) 30 días después de la solicitud, un segundo por otra UIT 30 días después y el último por el resto (hasta 2 UIT o 8.600 soles) 30 días después.

