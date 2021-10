La novela sobre la aparente ruptura de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa. En su momento, esta unión se volvió mediática debido a que la modelo inició un romance con el atacante luego de haberse separado de Maxi López , quien era un gran amigo del exdelantero del Inter.

Ahora, un nuevo actor se ha sumado al escándalo: Rodrigo De Paul , jugador de la selección argentina y del Atlético de Madrid, quien ha sido vinculado con Eugenia ‘China’ Suárez, sindicada como la tercera en discordia en el caso de Nara e Icardi.

Debido a los diversos trascendidos que involucraban al volante ‘colchonero’ con la ‘China’ Suárez, con quien Icardi habría cometido un acto de infidelidad, De Paul salió a aclarar el tema.

“Se volvieron locos, no sé de dónde lo sacaron, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Te juro por Francesca (su hija) que en la vida la vi, me comuniqué o algo. No la conozco ni nada, no entiendo de dónde sacan esto”, dijo De Paul vía WhatsApp al periodista Flavio Azzaro, según informa TyC Sports.

Asimismo, De Paul agregó: “Juro por Francesca -su hija- que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón (...), pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”.

Rodrigo De Paul no pasa un buen momento en el aspecto sentimental. De acuerdo a la prensa argentina, el mediocampista se habría separado hace un tiempo atrás de Camila Homs, modelo e influencer con más de 100 mil seguidores en Instagram.

