Cuidar nuestra salud debe ser una tarea de todos. Esto implica cumplir con ciertas cuestiones en diferentes ámbitos. Según los especialistas, no basta solo con hacer ejercicio, sino que también es necesario ponerle atención a los alimentos que ingerimos. En este contexto, no queda duda que las verduras y las frutas nos aportan muchos beneficios como, por ejemplo, el plátano. Aquí te vamos a contar qué pasaría si comes uno por día.

Si te comes un plátano al día: qué pasa con tu cuerpo, según experta en nutrición

Salena Sainz, experta en nutrición y farmacia, dialogó con 20 Minutos y detalló las propiedades del plátano y qué sucedería si lo ingerimos a diario. Recordemos que es una de las frutas más consumidas en el mundo.

“Nos aporta mucha fibra y trabaja la microbiota intestinal. Es rico en potasio, magnesio, vitamina C y muy saciante”, comentó Sainz.

Asimismo, Salena hizo hincapié que, debido a que posee gran cantidad de carbohidratos, y aporta muy pocas grasas y proteínas, “no debemos pasar de una unidad diaria y además podemos combinarlo con otro tipo de frutas de temporada”.

Cuáles son los beneficios de consumir plátanos

Rico en nutrientes

Fuente de energía

Regulación de la presión arterial

Apoyo digestivo

Mejora del estado de ánimo

Salud del corazón

Apoyo inmunológico

Ayuda a reducir el estrés

Promueve la salud ocular

Facilita la pérdida de peso

Cuáles son los propiedades del plátano

Carbohidratos

Fibra

Potasio

Vitamina B6

Vitamina C

Magnesio

Revisa qué le pasaría a tu cuerpo ante la falta de vitamina B12

El organismo del ser humano requiere, además de una buena dieta basada en nutrientes y proteínas, que sustancias compuestas por alimentos saludables fortalezcan aún más el sistema inmune, y el Complejo B como tal contribuya a la prevención de la anemia o fatiga crónica, las cuales se harían presente si faltara la vitamina B12.

Complementar una rutina de ejercicios con la dosis perfecta de vitamina B12, por ejemplo, permitirá que corporalmente tu cuerpo crezca y logre desarrollarse con normalidad a fin de que este grupo de sustancias consoliden necesariamente el funcionamiento celular, crecimiento y el desarrollo normal del cuerpo humano.

¿En dónde encontramos la vitamina B12 de forma natural?

Disuelto en agua, dicha sustancia catalogada como hidrosoluble constituye una de las fuentes alimenticias más importantes gracias a los comestibles de origen animal que contiene, y repasaremos a continuación:

- Pescado

- Carne

- Aves

- Huevos

- Leche

- Productos lácteos

Asimismo, cabe destacar que la vitamina B12 requerida para que el cuerpo funcione apropiadamente, conforma el siguiente listado de sustancias necesarias en el organismo:

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B6

Folato (ácido fólico / B9)

Ácido patoténico (B5)

Biotina (B7)

Con respecto a la vitamina B12 que contiene las mencionadas proteínas de origen animal, es importante precisar que si te interesa o necesitas consumir este tipo de sustancia hidrosoluble, los especialistas recomiendan la ingesta de cereales fortificados para el desayuno.

