Si el momento que viene atravesando Universitario en la Liga 1 no es bueno, fuera del campo de juego su realidad es todavía más dura. El cuadro merengue no podrá presentar su plantel en óptimas condiciones para enfrentar el próximo sábado a UTC por la jornada tres del fútbol peruano y, por esa razón, decidió tomar cartas en el asunto.

¿Por qué pidió suspender la fecha 3 de la Liga 1 o su partido ante UTC?

Después de confirmar once casos confirmados por coronavirus en el plantel profesional, la directiva merengue, a través de un comunicado, ha solicitado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cancelar la tercera jornada de la Liga 1 o, en todo caso, postergar el compromiso contra el equipo cajamarquino pactado para este sábado.

📄 Comunicado del Club Universitario de Deportes. pic.twitter.com/xG0jz81Yyk — Universitario (@Universitario) March 23, 2021

Sobre este pedido se refirió Francisco Gonzales, gerente deportivo del equipo dirigido por Ángel Comizzo. “Debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, indicó a RPP.

Asimismo, Gonzales agregó: “Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”

¿Qué otros jugadores no podrá utilizar Universitario?

A la lista de futbolistas contagiados por coronavirus, el técnico crema deberá lidiar con la ausencia de Alberto Quintero, quien ya se encuentra en Panamá para disputar los duelos amistosos de su selección. A esto, se le suma la posible baja de Aldo Corzo, quien se encuentra actualmente suspendido por el mismo club, luego de hacerse públicas unas imágenes en las que se le ve rompiendo los protocolos sanitarios establecidos.

