Viral en México: por qué Mercado Libre deberá pagar 28 millones de pesos tras error de empleado

Actualmente, en la era digital en que los datos personales cada vez tienen un valor más importante, ya que tan solo con el nombre, correo electrónico y número de identidad se pueden suplantar las identidades de diferentes personas. Es por ello que la protección de la información personal es un derecho que resguardan con recelo varias empresas online sobre sus clientes y usuarios. Aunque en esta ocasión no fue el caso de la empresa Mercado Libre que causó un hecho poco usual y que a la vez se volvió viral.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), exigió una sentencia contra la empresa de mensajería Mercado Libre Colombia por las presuntas infracciones del Régimen General de Protección de Datos Personales, esto fue realizado a través de una denuncia anónima hecha el 19 de noviembre de 2020, en la cual señalaron que la empresa debido a un error de un empleado habría reenviado mensajes con correos de varios usuarios.

¿CUÁNTO TENDRÍA QUE PAGAR DE MULTA MERCADO LIBRE?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunció que debido a la infracción que cometió Mercado Libre le da un plazo de dos meses exigiendo a la empresa de mensajería en Colombia pagar $ 25.082.640 de multa, además de “realizar un curso de formación en Datos Personales con énfasis en la detección, mitigación, tratamiento y prevención de los riesgos de seguridad”.

En el documento publicado por la SIC se resaltó: “permitió que los correos electrónicos de sus usuarios se hayan filtrado y hayan sido robados, luego muchos vendedores y compradores recibieron correos donde se hacían pasar como Mercado Libre y por medio de estos los estaban estafando”.

¿QUÉ DIJO MERCADO LIBRE RESPECTO A LA MULTA IMPUESTA POR LA SIC?

Respecto a lo sucedido, Mercado Libre Colombia se manifestó señalando que en la actualidad manejan unos altos estándares de seguridad: “actualmente cuenta con manuales y tutoriales para configurar comunicaciones, dentro de las cuales se incluyen instrucciones para el envío de correos masivos”.

Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicó que la empresa de envíos tiene que responder sobre los métodos que manejan para enviar los correos masivos, y el porqué se originó el mal entendido inicial entre otras preguntas. Ante esto la empresa de mensajería respondió:

“Para el envío de correos masivos, Mercado Libre actualmente utiliza las herramientas “Hermes” (la cual permite realizar envíos masivos de manera automatizada, protegiendo los datos de los usuarios) y un complemento de Gmail llamado “Yet Another Mail” (en el cual se carga la base de correos de los usuarios, y la herramienta le envía un mail personalizado, protegiendo sus datos y los de los demás vendedores de la base) con el fin de dotar de mayor seguridad al sistema de envío de correos masivos”.

ANTE ESTO, ¿QUÉ DIJERON LOS DENUNCIANTES ANTE LA RESPUESTA DE MERCADO LIBRE?

De tal modo, los presuntos denunciantes anónimos, uno de ellos se comunicó con un diario internacional y afirmó que en el 2019 la empresa sí filtro un correo con la dirección electrónica de varios usuarios. “Mi correo estaba dentro de los correos que ellos filtraron. Si yo hubiera sido una persona sin escrúpulos hubiese podido tomar todos los correos y fácilmente reenviarlos a varios vendedores con relación a algunos productos, y ellos me iban a creer. La empresa al enviar estos correos masivos, y con la información pública y demás, se puede prestar para cualquier cosa, fuera de que no he autorizado a Mercado Libre de compartir mis datos personales”, dijo la victima.

Ante esto la SIC comunicó que como obligación el gigante de la mensajería online tendrá que “implementar un mecanismo de monitoreo permanente respecto de la efectividad de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las anteriores órdenes”.