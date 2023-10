La airada reacción de una española tras no encontrar trabajo pese a sus tres carreras y 3 másters

A la mayoría desde muy pequeños, se nos ha inculcado que para tener éxito en la vida profesional se debe contar con una serie de estudios y títulos. Y aunque, mayormente es un requisito necesario, tener una carrera profesional no asegura una buena oferta laboral. Así lo dio a conocer una española a través de TikTok que cuenta con tres carreras y másteres, pero no encuentra un buen trabajo.

Se trata de la usuaria de @ser.consciente7 en TikTok, que en la actualidad tiene tres carreras y tres másteres universitarios pero no logra hallar trabajo debido a su edad y porque asegura que los títulos universitarios en su país son una mentira.

“Tengo tres carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, en las tres entre las diez mejores de la promoción de distintas universidades, tres másteres universitarios, uno de ellos un MBA con premio extraordinario. Hablo varios idiomas. Tengo años de experiencia en voluntariado, muchos años y muchas personas a las que ayudé como asesora jurídica”, dijo la profesional al inicio del video.

A pesar que la mujer tiene una gran hoja de vida y excelente preparación de años, se le hace complicado encontrar empleo, ya que en todas las organizaciones internacionales humanitarias donde ha logrado postular, siempre le preguntan por su edad y el año en el que nació. Además, hace una gran revelación respecto a los títulos universitarios indicando que pagan para obtener uno de ellos.

“Llámenle corrupción, llámenle fraude, llámenle engaño. Me da exactamente igual, es una auténtica farsa los títulos universitarios, ¿La culpa es de la universidad? No señores, todo esto es una cadena, ¿Pero qué es lo que ocurre? Hay un último responsable siempre. Tenemos personas que acaban el grado porque pagan, acaban su máster porque pagan, acaban su tesis Doctoral porque pagan”, sostuvo la influencer.

Tras las fuertes declaraciones de la mujer española en la mencionada red social, los internautas no dudaron en dejar su opinión al respecto y poner el tema en debate: “Los títulos universitarios no son un fraude, son una base pero no garantizan nada. Hay que buscar soluciones con positivismo, aunque es muy difícil”, “No quieren gente competente y experimentada. La edad es una mochila llena de conocimientos desaprovechados”, “Hay gente que está enchufada en puestos muy buenos”, “No es el título, es la edad claramente”, “Lo más importante es tener contactos. El amigueo y los chanchullos sigue siendo la máxima prioridad”. Actualmente, el clip en TikTok cuenta con más de un millón de reproducciones y 82 mil “me gusta”.