Este domingo 4 de febrero, el Inter de Miami enfrentó en un amistoso internacional a la selección de Hong Kong. El equipo de La Florida logró ganar 4 a 1 y así obtener su primera victoria del año. Sin embargo, quien no pasó desapercibido fue el astro argentino Lionel Messi, pues no tuvo minutos debido a una lesión, aunque sí estuvo presente durante la premiación del equipo cuando sucedió una curiosa anécdota que quedará para la historia.

EL SUSTO DE LIONEL MESSI POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES

Luego que el Inter de Miami goleara a la selección de Hong Kong en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio So Kon Po, post partido se preparó como un escenario para premiar a los ganadores del duelo. No obstante, ellos no contaron que a sus espaldas empezaría un show de fuegos artificiales, lo que generó que Lionel Messi y sus compañeros se asustaran por lo sucedido.

Es importante mencionar que, pese a la divertida anécdota, “La Pulga” no tuvo minutos con el equipo estadounidense debido a que tiene una inflamación en el aductor derecho lo cual le impide arriesgarse antes que inicie la temporada regular de la MLS.

¿CUÁNDO SON LOS PRÓXIMOS AMISTOSOS QUE TENDRÁ INTER DE MIAMI ESTE 2024?

Vissel Kobe vs. Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, aún sin definir horario | Estadio Nacional de Japón

| Amistoso | Miércoles 7/02, aún sin definir horario | Estadio Nacional de Japón Inter Miami vs. Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, aún sin definir horario | DRV PNK Stadium

FIXTURE COMPLETO DE INTER MIAMI EN LA MLS 2024

Febrero 2024

Miércoles 21: Inter Miami vs Salt Lake

Domingo 25: LA Galaxy vs Inter Miami

Marzo 2024

Sábado 2: Inter Miami vs Orlando City

Jueves 7: Por confirmar vs. Inter Miami

Domingo 10: Inter Miami vs Montreal

Miércoles 13: Inter Miami vs. Por confirmar

Sábado 16: D.C United vs. Inter Miami

Sábado 23: New York vs. Inter Miami

Sábado 30: Inter Miami vs New York City

Abril 2024

Sábado 6: Inter Miami vs Colorado

Sábado 13: Kansas City vs Inter Miami

Sábado 20: Inter Miami vs Nashville

Sábado 27: New England vs Inter Miami

Mayo 2024

Sábado 4: Inter Miami vs New York

Sábado 11: Montreal vs Inter Miami

Miércoles 15: Orlando vs Inter Miami

Sábado 18: Inter Miami vs D.C United

Sábado 25: Vancouver vs Iner Miami

Sábado 29: Inter Miami vs Atlanta

Junio 2024

Sábado 1: Inter Miami vs St. Louis

Sábado 15: Philadelphia vs Inter Miami

Miércoles 19: Inter Miami vs Columbus

Sábado 29: Nashville vs Inter Miami

Julio 2024

Miércoles 3: Charlotte vs Inter Miami

Sábado 6: Cincinnati vs Inter Miami

Miércoles 17: Inter Miami vs Toronto

Sábado 20: Inter Miami vs Chicago

Agosto 2024

Sábado 24: Inter Miami vs Cincinnati

Sábado 31: Chicago vs Inter Miami

Setiembre 2024

Sábado 14: Inter Miami vs Philadelphia

Miércoles 18: Atlanta vs Inter Miami

Sábado 21: New York City vs Inter Miami

Sábado 28: Inter Miami vs Charlotte

Octubre 2024