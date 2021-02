Enero sorprendió a millones de usuarios de WhatsApp con un anuncio de una futura actualización en sus términos de uso que podría dejar fuera de la app a quién no la tomara en cuenta. Esta disposición de la compañía generó una gran polémica y finalmente se decidió por retrasar todo hasta el 15 de mayo. Desde entonces todo ha ido cambiando.

Recientemente, la compañía publicó una entrada en su web en la que especifica que si sus usuarios no aceptan las nuevas condiciones de WhatsApp, entonces, tendrán acceso limitado a la aplicación. “Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, detalla.

Como se recuerda, en las nuevas condiciones de uso y política de privacidad, WhatsApp indica que permitirá que Facebook use y comparta los datos obtenidos desde la aplicación de mensajería con sus otras empresas y proyectos. Sin embargo, esta disposición no afecta a países de la Unión Europea, ya que estos se encuentran amparados por el Reglamento General de Protección de Datos.

Como se sabe, la draconiana decisión de WhatsApp generó un éxodo de usuarios que fueron a parara a apps como Telegram. Cabe destacar que esta aplicación ha batido récords de descarga y usuarios en los últimos meses gracias a esta crisis.

Tras haber ampliado el plazo para que los usuarios se informen y decidan aceptar o no sus términos, WhatsApp no llegó a suavizar su discurso. La app de mensajería solo ha indicado que quienes no acepten este cambio podrán mantener su cuenta por un corto tiempo, pero sin poder leer y enviar mensajes desde la aplicación.

La app solo servirá para ver notificaciones —lo cual puede ser una forma de leer los mensajes recibidos hasta cierto punto— y recibir llamadas. cabe destacar que no se especifica si se trata solo de llamadas de voz o videollamadas, por lo que al menos este aspecto se salva del rigor que se implantará desde el próximo 15 de mayo.

por otro lado, WhatsApp no teme en que sus usuarios se vayan y deja claro que quienes no estén de acuerdo con sus nuevos términos pueden optar por migrar a otras apps. Para ello deja estas tres opciones:

Podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo.

Antes del 15 de mayo, puedes exportar tu historial de chats en Android o iPhone y descargar un informe de tu cuenta. Si deseas eliminar tu cuenta en Android, iPhone o iOS, realmente nos gustaría que lo reconsideraras. Esta acción es algo que no podemos revertir, ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y también elimina tus copias de seguridad.

Si necesitas ayuda para descargar el informe de tu cuenta o eliminar tu cuenta, puedes contactarnos a través de este enlace. Nuestra política relacionada con usuarios inactivos se aplicará por separado.

