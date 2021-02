WhatsApp es un servicio de mensajería gratuito, que a la fecha cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Como toda plataforma digital, esta cuenta con una serie de términos de uso y condiciones que sus usuarios deben cumplir. Hace poco, al empresa lanzó un comunicado detallando los motivos por los que se decide suspender cuentas.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”, explica la app propiedad de Facebook. “WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, detalla

Según la empresa, estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan sus Condiciones del servicio. Pero no son el único motivo de expulsión de la app de mensajería, existen otros motivos que pueden dejarte sin WhatsApp.

Reportes y bloqueos

Otra razón por la que se puede perder el acceso a la aplicación es por reportes o bloqueos de otros usuarios. Esta app ha sido pensada para relacionarse de una forma mucho más cercana, por lo que es posible hacer grupos de conversación o mantener el contacto de forma individual, según se prefiera.

Si un usuario reportara que una cuenta en particular le está dando problemas, inmediatamente WhatsApp tomará conocimiento de los mensajes recientes entre ambas partes. Así la aplicación podrá determinar si urge que se tome medidas al respecto. Esta acción se puede dar cuando se elige la opción “Reportar un contacto " o “Bloquear”.

“No intentes enviar mensajes masivos o automáticos ni utilizar marcado automático mediante WhatsApp. WhatsApp utiliza tecnología de aprendizaje automático y reportes de usuarios para detectar y suspender cuentas que envíen mensajes no deseados. Esto incluye contactar repetidamente a usuarios que no deseen ser contactados. Tampoco crees cuentas o grupos de forma automática o no autorizada, ni utilices versiones modificadas de WhatsApp”, señala la empresa en el apartado de Prácticas indeseadas.

Números y permisos

WhatsApp prohíbe que se compartan números de teléfono de personas sin su consentimiento. Igualmente, sanciona el uso de bases de datos obtenidas de forma ilícita, como mediante la compra de números telefónicos para fines comerciales, enviar mensajes y/o añadir a grupos.

Cabe destacar que los mensajes enviados en una lista de difusión solo serán recibidos los destinatarios que tengan el número de teléfono guardado en sus contactos. “Sin embargo, el uso excesivo de las listas de difusión podría ocasionar que los usuarios reporten tus mensajes. Si recibimos varios reportes de una cuenta, bloquearemos esa cuenta”, recuerda la empresa en su web.

Violación de las condiciones

Por otro lado, las condiciones de servicio de WhatsApp prohíben la difusión y publicación de material falso y el ejercicio de comportamientos considerados ilegales, amenazantes, intimidatorios o que inciten al odio en términos raciales o étnicos. Igualmente, la app no tolera que un usuario se haga pasar por alguien que realmente no es.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce a Pável Dúrov: el joven multimillonario creador de Telegram