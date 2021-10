A inicios de 2021, WhatsApp anunció que tendría un cambio en sus políticas de seguridad. Como se recuerda, esta medida fue bastante impopular y causó una migración masiva de usuarios a otras apps de mensajería como Telegram y Discord. La aplicación de esta decisión se ha venido postergando a lo largo del año, pero ya pronto alcanzará su fecha límite: 6 de noviembre.

Con sus más de 2.000 millones de usuarios, WhatsApp es una de las apps de mensajería más importantes del mundo. Diariamente, se crean y comparten unos 100.000 millones de mensajes y se realizan cerca de 1.000 millones de llamadas cada día, gracias a esta aplicación que hoy es propiedad de Facebook.

Como se sabe, en 2014 WhatsApp fue comprada por Facebook. La compañía busca integrara sus servicios y por ello dará este paso en relación a las políticas de seguridad el próximo sábado 6 de noviembre. Por ello, ya ha empezado a notificar a sus usuarios para que acepten o rechacen estos ajustes.

Este tipo de mensajes ya fueron enviados a inicio de año por la compañía, por lo que volverán a aparecer en los dispositivos de quienes en el pasado no aceptaron las medidas. Como es de suponer, quien no acepte las condiciones verá varios cambios en el funcionamiento de la app de mensajería.

“WhatsApp está actualizando las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de modo que reflejen las nuevas funciones y cumplan con la nueva legislación de protección de datos de la Unión Europea. (...) WhatsApp es una de las empresas de Facebook, que trabaja y comparte información con las demás empresas a cambio de servicios como infraestructura, tecnología y sistemas”, detalla la primera parte del mensaje.

“Este intercambio nos permite proporcionar y mejorar la aplicación, así como proteger a WhatsApp y las demás compañías (...) la información que compartimos con ellas se usa para mejorar WhatsApp de conformidad con nuestras instrucciones”, finaliza el mensaje cque se le ha enviado nuevamente a los usuarios.

¿Qué sucede si no se acepto los cambios de WhatsApp?

A inicios de 2021, cuando se dio el primer aviso sobre el cambio de políticas en WhatsApp, la compañía indicó que las cuentas de quienes no acepten las nuevas medidas no serán eliminadas. Por el contrario, estas no tendrán acceso a todas las funciones de la app.

“Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explicó inicialmente WhatsApp al respecto. Actualmente, la compañía ha enfatizado que los usuarios que no acepten estos ajustes sufrirán limitaciones en las conversaciones y no podrán enviar ni recibir mensajes como siempre, pero sí verán sus notificaciones.

Esto no quiere decir que la app deje de funcionar por completo. Pero para poder usarla a cabalidad, será necesario aceptar las nuevas políticas de WhatsApp antes del 6 de noviembre.

