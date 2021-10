Con la caída mundial de WhatApp, Facebook e Instagram el pasado lunes durante más de seis horas, muchos usuarios no encontraron formas de comunicarse con sus familias, amigos e incluso con sus equipos de trabajo. Por ello, optaron por utilizar otras alternativas de mensajería instantánea como Telegram, Sign, entre otras, como solución temporal ante el imprevisto.

Pero el inconveniente que presentó la compañía de Mark Zuckerberg dejó en evidencia que WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo, debido a que millones de usuarios se quedaron incomunicados por varias horas. Y a pesar de que la herramienta de descarga es gratis, tu cuenta podría ser desactivada temporal o permanentemente si es que incumples ciertas acciones.

Es importante saber que para evitar la suspensión de tu cuenta primero debes tener en claro qué hacer y qué no para no perder la app de mensajería instantánea. Tu cuenta podría ser desactivada si utilizas versiones no oficiales de WhatsApp, así como enviar demasiados mensajes a destinatarios que no te tienes guardado o si un usuario es bloqueado por muchas personas.





¿QUÉ ES WHATSAPP PLUS?

WhatsApp Plus es una versión no oficial de Facebook cuyas principales características son tener funciones únicas como envío de fotos sin límites. También te permite crear grupos con un gran número de personas y ocultar tus estados. Además, tienes la opción de personalizar la apariencia de la aplicación, temas, entre otros. El usuario podrá realizar la descarga e instalación mediante una APK (un archivo ejecutable).

Sin embargo, WhatsApp prohíbe a sus usuarios utilizar aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus y los usuarios que lo tienen han enfrentado algunos problemas por la restricción en las últimas actualizaciones. Presta atención pues tu cuenta puede ser suspendida temporalmente si envías demasiados mensajes a destinatarios que no tienen registrado tu número o si muchas personas te tienen bloqueado en un determinado período de tiempo.





¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA SUSPENSIÓN DE TU CUENTA?

También puedes ser sancionado por utilizar versiones no oficiales y muy parecidas que se encuentran en el mercado como GB WhatsApp. Es preciso resaltar, que la suspensión temporal dependerá de la gravedad de la infracción que cometiste y el tiempo de duración se la sanción se verá reflejado en la pantalla de la aplicación donde se encontrará un contador con el tiempo que no podrás utilizar la aplicación.





¿QUÉ ES GB WHATSAPP?

GB WhatsApp es una aplicación muy similar a WhatsApp. Funciona de la misma manera ya que utiliza el código fuente del servicio de mensajería instantánea y permite el acceso a los contactos que no tienen la app instalada. Esta licencia no oficial del producto se utiliza exclusivamente para equipos que funcionen con el sistema Android y solo se puede descargar a través de un APK externo.





POR QUÉ TU CUENTA PODRÍA SER SUSPENDIDA DEFINITIVAMENTE

“Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda”, es el mensaje que aparecerá en tu dispositivo móvil tras ser suspendido temporalmente y deberás esperar a que se cumpla el tiempo de la sanción para recuperar tu cuenta. De esta manera no podrás utilizar WhatsApp en tu celular al menos con ese número telefónico.

Las suspensiones permanentes más comunes son para los usuarios que incumplen las normas de WhatsApp o dan de alta su cuenta para realizar “acciones sospechosas”. ¡Ten cuidado! Persistir en tener una aplicación no oficial de WhatsApp en tu teléfono solo podría traerte más problemas e incluso perder la oportunidad de recuperar tu cuenta, ya que podría ser suspendida definitivamente si fuiste bloqueado temporalmente por varias ocasiones.





¿CÓMO SÉ QUÉ VERSIÓN DE WHATSAPP TENGO?

Es muy importante conocer la versión de WhatsApp que tiene instalada en tus dispositivos. Para ello, solo deberás ingresar a tu teléfono y seguir los siguientes pasos:

1. Presiona el botón en la parte superior de la aplicación con tres puntos.

2. Ve a la sección “Ir a ajustes.

3. Selecciona la opción de “Ayuda”.

4. Presiona “Info de la Aplicación”

5. Listo, ya puedes ver la versión de WhatsApp en tu teléfono.