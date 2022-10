El Chery Tiggo 7 Pro anda, desde el 2020, en su segunda generación. Y si tomamos en cuenta que los vehículos hoy en día tienen un “restyling” cada dos o tres años, los cambios ya eran de esperarse para uno de los SUVs más comerciales de la marca asiática.

Es así que, desde China, llegan imágenes que muestran a un renovado Chery Tiggo 7 Plus, como se le llama en su mercado de origen, con importantes variaciones desde la estética.

El frontal, por ejemplo, detenta ahora una parrilla cromada de barras o listones verticales en forma de cascada que aumenta la sensación de amplitud y de lujo.

El molde de los faros delanteros no tiene variaciones, como ningún otro elemento de diseño a nivel de forma; sin embargo, la figura interna de las luces LED sí parece presentar un tratamiento distinto al de la versión saliente: se nota menos cargado, pero sugestivo visualmente.

Asimismo, hay una línea roja que se extiende a lo ancho del parachoques y que le da un toque deportivo. Es una especie de divisor entre la parte más alta y la más baja del frontal. Las luces laterales, por su parte, han sido estilizadas. En general, el rostro de este nuevo Chery Tiggo 7 Pro se siente más vanguardista y logrado que el modelo actual.

A los costados, se presenta una nueva apariencia de los aros que son de 19 pulgadas. Contradictoriamente, la altura publicada del vehículo es de 1,69 metros; mientras que la de la unidad comercializada en nuestro país es de 1.74 metros con aros de 18 pulgadas. Al mismo tiempo, el ancho habría ganado dos centímetros, lo que explicaría la sensación de mayor robustez en esta variante.

Por otro lado, en el interior la principal novedad es una nueva y amplia pantalla en el tablero de 24,6 pulgadas que debería dividirse en 12,3 pulgadas para el panel de instrumentos digital y lo restante para la proyección y manejo del sistema de infoentretenimiento.

Entre otras innovaciones, hay un nuevo timón con base plana, una nueva consola central e inserciones cromadas en las puertas para mezclar rasgos deportivos y de lujo a bordo.

Aún no está definida la fecha del lanzamiento oficial de este nuevo Chery Tiggo 7 Pro (Plus) en China. No obstante, dado que todo está bastante avanzado, debería ser muy pronto.