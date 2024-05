Kia presentó al New Picanto, una actualización de su tercera generación que está vigente desde el 2017. Entre los cambios principales están su nuevo diseño, así como las mejoras en tecnología, seguridad y confort. El Comercio estuvo invitado en el evento de presentación y conversó con los voceros de la marca para conocer más a detalle sobre este citycar.

Para resaltar la fortaleza del Picanto en el Perú, Bruno Zagal, Gerente Comercial y Marketing de Kia Perú, dijo que, desde su lanzamiento en Perú en el 2005, Picanto ha logrado colocar más de 50,000 unidades entre sus diferentes generaciones. “Nuestro emblemático modelo se ha renovado para dar paso al New Picanto, dirigido al usuario que busca un medio transporte accesible, práctico, pero a su vez con mucha tecnología, seguridad y confort. Apuntamos a seguir siendo líderes del segmento”, aseguró.

Un dato importante es que el Kia Picanto fue el citycar más vendido en el Perú en 2023, superando a modelos como el Hyundai i10 hatch, Toyota Agya, Suzuki Celerio y Fiat Mobi. Asimismo, hay que indicar que este es un segmento que cada vez tiene menos competidores, ya que desde hace unos años se dejaron de vender el Nissan March, Chevrolet Spark, Mitsubishi Mirage, Chery QQ, entre otros.

Ahora, más allá de sus logros, lo importante de esta presentación son los cambios que presenta su diseño, así como las mejoras en tecnología, confort y seguridad. El conjunto mecánico se mantiene exactamente igual al que conocemos. Es decir, se mantienen sus motorizaciones de 1,0 y 1,2 litros que generan 66 hp y 82 hp, respectivamente, pudiendo estar asociado a una transmisión mecánica de cinco velocidades o automática de cuatro cambios.

El motor de 1,0 litros de 3 cilindros y genera 66 hp y 95 nm, mientras que el motor de 1,2 litros es de 4 cilindros y genera 82 hp y 115 nm. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En ese sentido, el New Picanto se puede comprar combinando dos tipos de motorizaciones, dos tipos de transmisión y tres niveles de equipamiento, quedando las siguientes 5 versiones: 1,0 MT-LX-One, 1,0 MT-LX Plus, 1,2 AT-LX Plus, 1,2 MT-EX Sport y 1,2 AT-EX Sport. Un aspecto a detallar es que la versión Picanto Cross ya no se comercializará más en el país, según Giro Carrano, Gerente de Planeamiento Comercial y Post Venta de Kia.

El resto de mecánicas también se mantienen. La suspensión delantera es McPherson y la posterior utiliza un eje de torsión. De igual modo, los frenos son de disco ventilado 14″ adelante y de tambor 8″ atrás. En tanto que la dirección es eléctricamente asistida (MDPS), mientras que la tracción es 2WD (delantera).

Equipamiento EX-Sport (a la izquierda) y LX Plus (a la derecha). (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

De igual forma, las dimensiones de la carrocería son exactamente las mismas. Es decir, conserva los 3.595 mm de largo, 1.595 mm de ancho y 1.495 mm de alto. Su distancia entre ejes es 2.400 mm y su distancia mínima al suelo es 151 mm. También conserva los 255 litros de capacidad en el maletero y los 35 litros de capacidad de tanque de combustible. En donde sí encontramos una ligera variación es en el peso como consecuencia del equipamiento adicional que llega en esta versión. Si la versión 2023 pesa desde 845 kg, el New Picanto pesa desde 882 kg.

Si bien, por sus dimensiones compactas, el Picanto está enfocado hacia un público juvenil, también puede ser útil para familias con niños o bebés. “El maletero del Picanto es lo suficientemente amplio y profundo como para acomodar el coche de bebé de una familia joven”, señaló Carrano.

Tal como mencionamos al comienzo, los cambios principales son estéticos y reflejo de ello es la reelaboración del diseño frontal. Los grupos ópticos ahora tienen una apariencia tipo búmeran muy similar a lo que vimos en la presentación del Kia K3. Allí notamos la presencia de las luces LED DRL, así como los faros principales que son halógenos. Los LED DRL son una de las principales distinciones en el exterior, ya que la versión anterior no contaba con esta tecnología. Un dato a considerar es que, como la gran mayoría en su segmento, no cuenta con faros neblineros.