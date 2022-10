La industria automotor está en pleno crecimiento, tanto en ventas como en valor. Si una compañía de autos desea crecer no solo tiene que adaptarse a la necesidades del consumidor, sino que debe ser innovadora y sustentable. En ese sentido, algunas marcas han perdido su valor, y otras como Tesla, han crecido exponencialmente.

Por ello, aquí te presentamos las cinco marcas de auto mejor valuadas de este año según Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022.

1. Tesla: la compañía americana liderada por Elon Musk tiene un valor de US$ 75.933 mil millones y es la que más creció entre todos sus competidores. El año pasado registró una estimación de US$42.606 mil millones, presentando un crecimiento de 78% respecto al 2021. Es la pionera de los autos eléctricos y esto le vale para mantener su amplia ventaja.

2. Toyota: la compañía más conocida de Japón, tiene un valor actual de US$ 33.108 mil millones; sin embargo, el año 2022 fue desplazada por Tesla. Esto no significa que Toyota no haya crecido, de hecho aumentó su valor en 23% respecto al 2021.

3. Mercedes-Benz: la marca de autos alemana cuesta US$ 30.349 mil millones y creció un 18% respecto al 2021. La compañía también incluye una gran gama de vehículos eléctricos y constantemente está en la búsqueda de tecnologías que revolucionen el sector.

4. BMW: otra compañía alemana en el top 2022. BMW registra una estimación de US$ 27.594 mil millones y aumentó en un 11% respecto al 2021. El año pasado tenía un valor de US$ 24.821 mil millones y el desarrollo de vehículos eléctricos como la gama BMW i4 y iX, le han permitido este crecimiento.

5. Ford: la compañía americana registra un valor de US$ 13.212 mil millones y evidenció un crecimiento de 6% respecto al año pasado. La venta de los casi 300.000 Ford F Series en USA, así como el desarrollo de tecnologías híbridas y eléctricas mantienen a Ford entre las más valiosas.