Mitsubishi New Outlander 2023: el SUV japonés llega al Perú con nuevo diseño y mayor seguridad

Mitsubishi Motors Perú, la conocida marca de los 3 diamantes representada por Astara Perú; presenta su renovado modelo New Outlander, SUV destacada por su innovación diseño, elegancia y confort que forma parte de la 2 6 edición Casacor 2023, donde la marca innovó e intervino un espacio de la mano del arquitecto y diseñador de interiores, Diego Olivera inspirado en la nueva SUV.

El nuevo vehículo llega completamente renovado, más imponente y robusto, a la vez proyecta mucho más carácter, elegancia, seguridad y estilo. Cuenta con un diseño llamativo y unas líneas de diseño finas que buscan cautivar a sus usuarios.

“La New Outlander se ha rediseñado y adaptado a las nuevas tendencias de consumo donde se busca que un vehículo inspire confianza, elegancia, confort y sobre todo seguridad. Nos sentimos felices y orgullosos de esta nueva propuesta, ya que cuenta con un diseño que hace vivir al conductor una sensación de empoderamiento que va alineado con nuestro rendimiento, funcionalidad y confiabilidad”, comentó Ider Cifuentes, director comercial de Mitsubishi Perú.

Un nuevo estilo

La New Outlander se configuró bajo el concepto japonés “fu-do-do”, que significa auténtico y majestuoso. Esta conserva en su diseño la filosofía del “Dynamic Shield” y evidencia el ADN de la marca.

Asimismo, creció en dimensiones, se destacan sus medidas exteriores en comparación al modelo anterior con un largo total de 4,710 mm, aumentando su tamaño en 15 mm. Las luces juegan un rol predominante en la nueva imagen de la SUV, sobre todo en la parte frontal, ya que cuenta con un grupo de luces LED en cuatro segmentos: faros delanteros, lava faros, direccionales y neblineros.

Con la llegada al país de la New Outlander se espera vender 600 unidades en el primer año a un ritmo de 50 SUV por mes / Mitsubishi

La nueva SUV viene con un nuevo motor de 2.5L, de alta eficiencia gracias a su sistema de control de flujo en colector de aire, el cual además de reducir el consumo de combustible permite un motor más limpio al reducir sus emisiones.

Su interior también se renovó totalmente, puesto que cumple con la filosofía ambiente de Mitsubishi Motors, llamada ‘’Calma Cinética’', la cual reúne conceptos de hospitalidad, amplitud, refinamiento, seguridad y ergonomía. Además, dispone de una pantalla táctil semi flotante de 8 pulgadas con conexión inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto.

También, fortaleció todos los aspectos en materia de seguridad y de confort, incorporando toda la tecnología y la innovación para lograr una experiencia de conducción placentera. Todos los controles de tracción y estabilidad que trae esta nueva versión, son para mayor seguridad en la carretera. Cuenta con 7 airbag y un sensor de mitigación de colisiones que se activa en caso de que el conductor no reaccione. Junto a ello viene equipado con sensores laterales de punto ciego que pueden detectar esa moto o carro que no vemos en el espejo retrovisor. Todos estos atributos han hecho a la New Outlander merecedora del certificado de seguridad Latin NCAP con la máxima evaluación de 5 estrellas. La organización Latín NCAP es un organismo independiente que evalúa de manera exhaustiva los niveles de seguridad de los vehículos que se venden en la región.

La nueva SUV familiar está disponible en dos versiones: 2WD y 4WD, está última incluye tracción Super All Wheel Control 4WD. Asimismo, presenta un agresivo y llamativo diseño, un espacioso interior que adiciona una tercera fila, que le da un cambio significativo para los que buscan comprar una vehículo elegante y versátil.