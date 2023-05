Derrapar o hacer drift es una de las cosas más divertidas que puedes hacer con un auto. Eso sí, antes de hacer nada, asegúrate de que dominas la técnica o que, al menos, lo haces en un sitio en el que nada corra peligro. Te traemos los cinco mejores carros para hacer drift.

Cabe resaltar, que con cualquier vehículo se puede derrapar. Sin embargo, lo ideal es que tenga buena potencia que le permita continuar de lado y con tracción trasera, para controlar mejor el sobreviraje.

El drifting es una de las subdisciplinas del automovilismo que más rápido está creciendo, ya que los neumáticos humeantes y las alucinantes maniobras de conducción siguen fascinando a gente de todas las edades.

Muchos jóvenes conocerán el drifting por las películas de The Fast and the Furious, pero como deporte de motor, se remonta mucho más atrás que la franquicia cinematográfica. En esta guía te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta disciplina.

El drifting consiste en utilizar el sobreviraje para que el vehículo se desplace lateralmente en las curvas. Esto tiene que ocurrir a alta velocidad y mientras el conductor mantiene el control total del coche.

Respecto al vehículo ideal para hacer drifting, el fabricante RedBull señala que cualquier auto es capaz de hacer drifting. Sin embargo, los vehículos equipados con tracción trasera son especialmente buenos en esta técnica. Un vehículo con tracción a las cuatro ruedas también puede ser un buen coche de drift.