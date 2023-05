BMW refuerza su oferta de electrificados en Perú con el lanzamiento del iX1. Este SUV eléctrico destaca por ser desarrollado en la misma línea de ensamblaje de su versión a gasolina e híbrido enchufable. Así, puede ser ofrecido a US$ 74.990, un ticket cómodo considerando que es un vehículo Premium, explica el jefe de Planeamiento y Vehículos Eléctricos en BMW, Marco Reyes.

La versión que arribó al país es el tope de gama del modelo, el BMW iX1 xDrive30. Ofrece dos motores eléctricos síncronos que generan 272 caballos de fuerza y 494 Nm de torque. Es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. “Considerando que es una X1 similar, pero con una batería que el otorga bastante peso al vehículo, son cifras bastante destacables”, explica Reyes.

El gerente de Postventa de BMW en Perú, Antonio Rivera, cuenta entusiasmado que el ser un SUV compacto es una particularidad a destacar, pues con su tracción integral xDrive le permite ser un vehículo off road muy capaz. “Tiene números de aceleración y de performance de un deportivo con la capacidad de carga de un SUV pequeño y con el rango de un motor a gasolina”, detalla.

Su batería es de 66,5 kWh. Ofrece una autonomía de hasta 400 kilómetros. Alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Cuenta con aros de 19″, faros LED, rieles de techo de aluminio, asientos deportivos, y techo interior BMW Individual Antracita. Además del BMW Live Cockpit Professional con pantalla 10,7″, asistente de parqueo, panel de instrumentos Luxury y Línea X-Line.

La “solución” a la infraestructura de red de carga

Según la experiencia del BMW iX1 en la región, el ahorro de energía que ofrece el SUV eléctrico es hasta cinco veces menor frente al modelo de gasolina. Reyes indica que, solo el 20% de lo que se gastaba en tanquear el auto, hoy es suficiente para invertir en electricidad y cargar al 100% el iX1 por un mes.

Sin embargo, el gran reto que puede afrontar el nuevo modelo en nuestro país es la infraestructura de la red de carga, explica la subgerente de Marketing de BMW, Yanira Gamarra. Indica que, si bien existen cargadores para vehículos eléctricos en diversos restaurantes, hoteles y centros comerciales –cuya inversión los convierte en grandes aliados-, la oferta es deficiente.

Ante esta problemática, el fabricante alemán ofrece la instalación de un cargador en el domicilio del cliente. A la vez, tiene habilitada la oferta de cargadores flexibles en su área de Postventa, aunque estos son de carga más lenta ofrecen la ventaja de poder ser transportado para conectarse a cualquier punto de energía, explica Rivera.

Capacitación, entrenamiento y soporte bávaro

Para que BMW en Perú pueda ofrecer sus vehículos eléctricos, la marca en el país certificó a su equipo técnico. “BMW no nos permite importar ni siquiera comprar un vehículo eléctrico si no estamos certificados”, indica el gerente de Postventa. A la fecha, dos técnicos están en máxima calificación, uno en intermedia y cuatro en formación.

El siguiente paso fue la homologación de las unidades bajo la regulación peruana, esto con la asesoría de la Asociación Automotriz del Perú. Así, el equipo técnico de BMW es capaz de analizar la locación a colocar el cargador. A la vez, poder asistir a las consultas mecánicas que pueda haber hacia vehículos como el BMW iX1.

Los problemas técnicos del BMW iX1

El primer embarque que llegó con unidades BMW iX1 ya está vendido por completo. El segundo, que está pronto a arribar al Perú, ya cuenta con algunas reservas. Y si bien ya se han efectuado entregas, Marco Reyes comenta que ninguna unidad pasó aún por taller. Pero sí pudo adelantar que, por la experiencia global, permite un ahorro del 30% en su mantenimiento.

Por otra parte, la consulta más frecuente sobre vehículos eléctricos de BMW es en cuanto a su funcionamiento, cómo aumentar su rendimiento, utilizar todos sus sistemas y qué accesorios se le puede agregar –por la amplia cartera de la marca-, comenta Rivera. Mientras que, en la parte mecánica, el especialista asegura que el cliente solo podría encontrar una dificultad.

“Realmente no sería una avería, sino que el cliente no consiga quizás cargar en el momento adecuado y el vehículo no pueda acercarse a un cargador para restablecer la batería. Esa sería quizás la falla… Pero en términos de funcionamiento, [el iX1] es sumamente robusto, y con los vehículos que tenemos en la calle, no hemos tenido la primera avería fuera de un siniestro”.

Antonio Rivera, gerente de Postventa de BMW en Perú