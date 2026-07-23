Para millones de personas que crecieron en los años 80, KITT no era simplemente un automóvil. Era el verdadero protagonista de El Auto Fantástico (Knight Rider), la serie que convirtió a David Hasselhoff en estrella mundial y que hizo soñar a toda una generación con un vehículo capaz de hablar, tomar decisiones y conducir sin intervención humana.

Lo curioso es que, aunque parecía una máquina llegada del futuro, KITT estaba basado en un modelo muy real. Se trataba de un Pontiac Firebird Trans Am de tercera generación, presentado por General Motors a comienzos de la década de 1980. Su agresiva silueta, el característico escáner rojo en el frontal y un interior lleno de botones y luces futuristas ayudaron a crear uno de los vehículos más reconocibles de la historia de la televisión. Para la producción se utilizaron cerca de 19 unidades adaptadas para diferentes escenas y acrobacias.

Sin embargo, el mayor misterio de la serie no era su diseño, sino cómo lograba conducir sin nadie al volante. En una época en la que los efectos digitales prácticamente no existían, los productores tuvieron que recurrir a soluciones tan ingeniosas como arriesgadas.

La respuesta era mucho menos tecnológica de lo que el público imaginaba. Para las escenas de conducción autónoma, un especialista se ocultaba dentro de una estructura especialmente diseñada en el asiento del conductor. Desde allí podía ver la carretera a través de pequeñas aberturas y controlar el vehículo sin ser detectado por las cámaras. El truco era tan efectivo que durante años muchos espectadores creyeron que el auto era controlado por radio o mediante algún sistema remoto avanzado.

KITT / El Comercio

Jack Gill, uno de los especialistas de la serie, recordó años después que aquellas secuencias no estaban exentas de peligro. El conductor oculto apenas tenía visibilidad y debía confiar en la coordinación del equipo para evitar accidentes durante las grabaciones. De hecho, algunos fanáticos han descubierto al revisar episodios remasterizados en alta definición que el asiento del conductor luce más voluminoso que el del acompañante, revelando el ingenioso truco detrás de la magia televisiva.

Lo más llamativo es que muchas de las tecnologías que parecían ciencia ficción en 1982 hoy forman parte de la industria automotriz. KITT podía responder órdenes de voz, mantener conversaciones, monitorear su entorno y desplazarse sin conductor. Cuatro décadas después, los asistentes inteligentes, la conectividad permanente y los sistemas de conducción autónoma ya son una realidad en numerosos vehículos modernos.

Esa capacidad de anticipar el futuro explica por qué KITT sigue despertando fascinación. Incluso en 2026, el personaje continúa vigente gracias a coleccionistas, réplicas funcionales y nuevos proyectos audiovisuales inspirados en la franquicia. Hace apenas unos meses, una réplica exhibida en un museo de Illinois fue noticia tras recibir, insólitamente, una multa por exceso de velocidad en Nueva York, pese a llevar años sin moverse de su lugar.

Más allá de la anécdota, el legado de KITT permanece intacto. Porque antes de que la inteligencia artificial llegara a los autos de producción, antes de que se hablara de vehículos autónomos y antes de que los fabricantes prometieran automóviles capaces de interactuar con sus conductores, un Pontiac negro ya había conquistado la imaginación del mundo. Y lo hizo desde la pantalla chica, demostrando que, en ocasiones, la ficción puede adelantarse varias décadas a la realidad.