También conocida como "El auto fantástico" en latinoamérica, "Knight Rider" fue la serie que hizo famoso a Hasselhoff en el papel de Michael Knight, un expolicía que combate las injusticias a bordo de su automóvil inteligente KITT. (Fuente: NBC)
También conocida como "El auto fantástico" en latinoamérica, "Knight Rider" fue la serie que hizo famoso a Hasselhoff en el papel de Michael Knight, un expolicía que combate las injusticias a bordo de su automóvil inteligente KITT. (Fuente: NBC)
Por Redacción EC

Para millones de personas que crecieron en los años 80, KITT no era simplemente un automóvil. Era el verdadero protagonista de El Auto Fantástico (Knight Rider), la serie que convirtió a David Hasselhoff en estrella mundial y que hizo soñar a toda una generación con un vehículo capaz de hablar, tomar decisiones y conducir sin intervención humana.

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