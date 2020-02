Actor, productor, guionista, filántropo y empresario. Definir a Leonardo DiCaprio es tan complejo como los personajes que ha interpretado durante sus tres décadas de carrera. Y algo similar ocurre con sus pasiones.

Y es que un aspecto que pocos conocen del nominado a Mejor Actor en los Oscar 2020 por su papel protagónico en Once Upon a Time in Hollywood es que disfruta del mundo de los autos como pocos en la industria.

El compromiso de DiCaprio con el medio ambiente, sumado a su pasión por los autos, lo llevó a convertirse en uno de los inversionistas de la Fórmula E, la competición más importante de monoplazas eléctricos organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En el 2014, Leonardo DiCaprio formó una sociedad junto a Venturi, un fabricante de autos con sede en Mónaco. Es así que nace Venturi Fórmula E Team, el equipo monegasco que ha tenido en sus filas a grandes pilotos como Stéphane Sarrazin o Felipe Massa.

La aventura de DiCaprio con la Fórmula E inició luego de conocer a Gildo Pallanca Pastor, propietario de Venturi Automobiles. La apuesta por la energía eléctrica para la movilidad de autos de competencias llamó la atención del actor, quien no dudó en convertirse en imagen y líder del equipo.

“Venturi ha demostrado su visión de futuro al embarcarse en este proyecto y yo estoy feliz de formar parte de este esfuerzo”, aseguró DiCaprio hace 6 años en la presentación del equipo de la Fórmula E.

Esta pasión llevó incluso a que Leonardo DiCaprio se convierta en el 2016 en presidente de la Comisión por la Sostenibilidad del campeonato de vehículos eléctricos, demostrando en cada una de sus acciones que es un tipo comprometido con el cuidado ambiental.

LLEGA A CANNES

La influencia de la Fórmula E en la vida de Leonardo DiCaprio es tan grande que, incluso, el actor ha logrado documentar la corta pero fructífera carrera de la competencia en “And We Go Green”, estrenado hace un año en el Festival de Cannes.

DiCaprio, quien cumple el rol de productor en el documental, refleja todos los pormenores que giran en torno a la apuesta de pilotos, empresarios, organización y equipos por un campeonato de automovilismo ecoamigable. ¿Hasta dónde piensa llegar el actor norteamericano con su apuesta por la Fórmula E? Será cuestión de años para conocerlo.