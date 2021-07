Conforme a los criterios de Saber más

La última adaptación de la película que lanzó a la fama al español Mario Casas “A tres metros sobre el cielo” acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Sin embargo, en Latinoamérica ha pasado desapercibida. La vimos y te contamos si vale o no la pena ver la segunda temporada de la serie italiana “Summertime”.

El año pasado, el escritor Federico Moccia, autor de las novelas “A tres metros sobre el cielo”, afirmó en una entrevista que la adaptación de Netflix “Summertime” era una evolución y no una traición. Al inicio, fue difícil entender de qué hablaba, pues al ver la primera temporada de la serie, era complicado no compararlo con la cinta de Casas. La historia era completamente diferente. Salvo algunas actitudes de Ale (Ludovico Tersigni) quien vendría a ser H, todo lo demás era distinto. Lo mejor en este caso era no comparar la nueva adaptación de Netflix y la versión española.

Al centrarnos en la actuación de los protagonistas, el guion y la nueva historia que presenta, la primera temporada mantenía el romanticismo juvenil pero le agregaba rasgos contemporáneos.

Escenas de la segunda temporada de "Tres metros sobre el cielo". (Foto: Netflix)

La historia se centra en el romance entre Summer (Coco Rebecca Edogamhe) y Ale (Ludovico Tersigni). Ambos vienen de mundos diferentes y tienen sueños diferentes. Se conocen en una fiesta y la atracción es inmediata, pero como ocurre en todas las series románticas juveniles no pueden mantenerse juntos.

Ale se va a España a seguir sus sueños de convertirse es un motociclista profesional, mientras que Summer que se queda en Italia trabajando para poder ayudar a mantener a su familia.

La distancia geográfica los termina por alejar y su relación se rompe. Summer encontrará en Edo (Giovanni Maini) algo muy parecido a un paño de lágrimas, mientras que Ale encuentra un nuevo amor en la hermosa ciudad de Barcelona. La segunda temporada gira entorno de cómo Ale y Summer sufren y se dan cuenta que no se han olvidado.

LO BUENO🤟

Nunca fui fan de las películas “A tres metros sobre el cielo”, protagonizadas por Mario Casas. La primera cinta se estrenó en el 2010, y después de 11 años no somos las mismas personas. Los micromachismos de esas cintas y el carácter violento de Casas en esas películas ya no son aceptadas ni normalizadas. Esto lo entendieron muy bien los directores Lorenzo Sportiello y Francesco Lagi, quienes fueron los encargados de dirigir a Coco Rebecca Edogamhe y Ludovico Tersigni en esta ficción. No hay amor tóxico ni machismos en esta serie.

La historia de amor y desamor de Ale y Summer se da durante el verano italiano. Se aprecian hermosas playas y la fotografía de esta ficción de Netflix es preciosa. Además, es complementada con una buena banda sonora.

Las actuaciones de Coco Rebecca Edogamhe y Ludovico Tersigni son memorables, sin embargo, el guión es plano y no deja que estos actores italianos muestren su máximo potencial.

LO MALO😔

Si bien la ficción tiene algunos aciertos, no son suficientes como para recomendarla. La historia por momentos se siente sosa. No hay crecimiento de los personajes principales. Ale sigue siendo un joven indeciso e impulsivo, mientras que Summer continúa condicionando su felicidad para mantener a otros felices.

La historia de Edo se estanca. Este fue un gran personaje en la primera temporada, sin embargo, en la segunda casi no tiene protagonismo. Algo similar ocurre con Sofía (Amanda Campana), la mejor amiga de Summer, solo tiene diálogos interesantes en los primeros episodios. Durante la segunda parte de la nueva temporada, es solo un accesorio.

Escena de la segunda temporada de "A tres metros sobre el cielo". (Foto: Netflix)

VEREDICTO :🤔

Es una serie regular que no destaca ni por su guión ni por su historia. Netflix tiene tantas ficciones para adolescentes que “Summertime” o como ha sido titulada en español “Tres metros sobre el cielo” no vale la pena ver. Sin embargo, si decides verla, hazlo sin tener muchas expectativas.

LA FICHA:

Sinopsis: Summertime es una historia de amor moderna, ambientada durante el verano en la costa del Adriático. Un atractivo innegable une a Ale y Summer, dos chicos que vienen de mundos muy diferentes.

Temporadas: 2

Capítulos: 10

Actores: Coco Rebecca Edogamhe, Ludovico Tersigni, Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini.

Calificación: ★★

