Gran Turismo” puede ser una de las sorpresas del año. Y es que todas las personas que pudimos ver la película antes de su estreno, en el avant premiere, salimos con una sonrisa de lado a lado. A pesar de ser una historia de la que no esperaba mucho, me cautivó con momentos de animo, tristeza y tensión al volante.

“Gran Turismo” está basada en el videojuego de PlayStation creado por Kazunori Yamauchi. Sin embargo, si fuiste un fiel jugador, recordarás que “Gran Turismo” nunca tuvo una historia o modo carrera. Así que lo que ofrece esta película, será nuevo para la audiencia.

Historia de un ‘diamante en bruto’

La premisa es simple: Jann Mardenborough (Archie Madekwe) es un ‘gamer’ inglés con un nivel altísimo en el videojuego de Gran Turismo. Ha ganado todas las carreras posibles y, un día, un funcionario llamado Danny Moore (Orlando Bloom) lo convoca para llevarlo a un circuito profesional para que use todos los conocimientos que tiene en el juego para convertirse en uno de los mejores corredores del mundo. Jack Salter (David Harbour), el mecánico y jefe de escuadra del equipo, fue un piloto profesional que se retiró tras un trauma (no revelaremos más para no spoilear la película), y será el encargado de ayudar a Jann en su camino.

Pero si piensas que esta es una simple historia en la que un jugador de videojuegos se convierte en campeón, estás totalmente equivocado.

Jann Mardenborough (Archie Madekwe) es el protagonista principal de esta historia en "Gran Turismo". (Foto: Sony)

Uno de los grandes logros del director Neill Blomkamp en “Gran Turismo” es darnos una historia de triunfos, combinada con dolor, soledad, tragedia y superación. Porque la trama no va solamente de ganar, si no de sufrir para lograr un objetivo arraigado a un sentido de maduración a niveles extremos.

Personajes

Archie Madekwe es el actor encargado de darle vida a Jann Mardenborough, un muchacho que sufría porque su padre no respetaba su deseo de campeonar en PlayStation. Cuando el camino para lograr su objetivo abre la senda a la victoria, esto lleva a una reconciliación que sacará más de una lágrima. La construcción de esta línea en la historia fue muy buena: vemos el auge, caída y redención de un ‘héroe’ que se dio cuenta que era más o tan humano como cualquiera de nosotros.

Danny Moore es el personaje de Orlando Bloom, el cual fiel a su estilo, intenta transformarse en ese tipo con la capacidad para vender lo que sea arriesgándose a perderlo todo, así como la disyuntiva en decisiones que al final terminan haciéndolo dudar si lo que ha hecho está bien o mal, en especial al tener a alguien nuevo entrando al mundo de las carreras.

David Harbour hace un papel espectacular como Jack Salter ya que te trasmite esas vibras de ser alguien roto por dentro tras vivir cierto trauma pero que tiene esas ganas de salir adelante, solo que necesita el empujón para que la llama que, quizá no pueda avivar en su totalidad, termine dando el calor necesario para ayudar a Jann Mardenborough en un mundo tan difícil como lo es las carreras.

El sonido

Uno de los apartados principales para poder ver “Gran Turismo” es el sonido y es que el tema automovilístico no llega a conectar con uno si no tiene el audio a niveles altísimos, tal cual como si estuvieses al lado de un automóvil, por eso recomiendo mucho ver la cinta en lugares en donde el sonido sea potente, ya sea una sala IMAX, una sala XD o Xtreme. Seguramente lo agradecerás.

"Gran Turismo" no cuenta con escenas alocadas de acción o con autos voladores, pueden estar tranquilos por ese lado. (Foto: Sony)

En resumen, “Gran Turismo” es una grata sorpresa que será del agrado de los fans y no fans de la saga. No es una película de un muchacho jugando videojuegos nada más, es una película de superación, una historia que puedo decir me gustaría ver también en algún videojuego.

Pd: la película está basada en una historia real, específicamente en el corredor del mismo nombre, Jann Mardenborough.

