Corría 1993, y el estreno de “Hocus Pocus”, la cinta protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy y una joven Sarah Jessica Parker fue un fracaso de taquilla al recaudar tan solo US$ 39 514 713. Ese año, la exitosa “Jurassic Park” arrasaba en popularidad al nivel mundial y era la favorita de grandes y chicos. Un dato no menor para explicar el traspiés de la también llamada “Abracadabra” es que aún tratándose de brujas y Halloween, fue estrenada en julio y no en octubre. Cosas de los estudios de cine que no abordaremos en este artículo.

Años después, el tiempo le dio una segunda oportunidad a “Hocus Pocus”, y fue la televisión el medio que terminó por convertirla en una película de culto. A la fecha es de las más recordadas cuando de cintas de terror para niños se trata.

Kathy Najimy, Bette Midler y una joven Sarah Jessica Parker en una escena de "Hocus Pocus" de 1993.

El regreso de las hermanas Sanderson

Veintinueve años después, la secuela de “Hocus Pocus” llega al streaming, de la mano de Disney+. Protagonizada por su elenco original y un reparto de jóvenes actores, la historia se traslada al 2022, año en que las hermanas Sanderson reviven nuevamente después de haber sido enviadas al más allá en la película original.

La trama de la cinta de 1993 es muy sencilla. Tres hermanas brujas llamadas Winifred, Sarah y Mary, hechizan y toman el alma de una niña para recuperar su juventud y precaria belleza. Haciendo uso de un libro mágico, las inseparables hechiceras intentarán buscar su inmortalidad hechizando a los niños de Salem. En este intento, las cosas no saldrán como esperaban y terminarán siendo derrotadas y condenadas al infierno por un grupo de adolescentes.

La historia de la secuela también es simple pero a diferencia de su antecesora, esta profundiza en el vínculo que une a las tres hechiceras. Así, los primeros minutos nos muestra a Winifred, Mary y Sarah viviendo su niñez como huérfanas y el origen de su relación con el libro mágico.

Asimismo, nos revela el liderazgo, responsabilidad y amor de la niña mayor con sus hermanas menores, a pesar de su carácter egocéntrico y un tanto egoísta.

El resto de la historia es muy parecida a la original, de hecho repite muchas situaciones como aquella en la que las brujas despiertan en una época muy distinta a la suya y protagonizan divertidos momentos. La secuela, por tanto, se sostiene en la nostalgia pero sobre todo en la fiel relación de hermandad que no conocíamos hasta ahora, de las Anderson; y lo que esto podría desencadenar en la vida de las tres, al margen de la magia, la búsqueda de la eternidad y el odio a los niños.

Como les dice una vieja bruja a las hermanitas Anderson al principio de la película: " La magia consigue unir las cosas que deberían estar unidas”.

DATOS -"Hocus Pocus 2" se estrena exclusivamente en Disney el 30 de septiembre de 2022. -El elenco joven de la película lo conforman: Sam Richardson, Hannah Waddingham, Whitney Peak y Belissa Escobedo





