El eternamente expansivo Universo Cinematográfico de Marvel ha explorado una nueva arista con la serie “She-Hulk: Attorney at Law” (“She-Hulk: Defensora de héroes”), show protagonizado por Tatiana Maslany y creado por Jessica Gao que mezcla como ninguna otro de las producciones de Marvel Studios la comedia con los dramas legales y el género de superhéroe.

“She-Hulk: Defensora de héroes” gira en torno a Jennifer Walters (Maslany), una abogada que tras un accidente automovilístico recibe los poderes de su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo), más conocido como Hulk. Convertida en una versión musculosa y gigantesca de ella misma, Jen tendrá que navegar su nuevo estatus no solo como superhéroe, así como aprender a tratar dentro de la corte con los más absurdos casos causados por fuerzas sobrenaturales.

Con la primera temporada del show ya en su segunda mitad, El Comercio tuvo oportunidad de hablar con dos de sus actores: Josh Segarra, quien interpreta a Augustus ‘Pug’ Pugliese y Renée Elise Goldsberry, quien interpreta a la colega y rival de Jen, Mallory Book.

Este último personaje recientemente tuvo su lugar para resaltar en el quinto episodio de la serie, ayudando a Jennifer a recuperar el nombre de She-Hulk luego de que fuera registrado por la villana e ‘influencer’ Titania, creando lo que parece ser el inicio de una amistad. Esta es una relación muy diferente a la que tuvieron ambos personajes en los cómics, donde Mallory llegó a liderar una alianza de villanos que tenían como propósito principal el arruinar la vida de la heroína.

Mallory Book (Renée Elise Goldsberry) junto a Jennifer Walters (Tatiana Maslany). / Marvel Studios

“Creo que hay una cosa que no está en nuestra serie que sí está en la historia de estos personajes, y es que Jen Walters es la que rompe la larga e importantísima racha de victorias de Mallory. Y así, ya sabes, gran parte de su animosidad entre ellos es, es este tipo de amargura que Mallory siente por eso”, señala la intérprete. “Sin eso, lo que tienes es alguien que no confía en esta chica y no necesariamente le da ‘carta blanca’ porque es una superheroína. De hecho, creo que ella no cree que sea una razón lo suficientemente fuerte para que ella venga y se haga cargo de la división de superhéroes.”

A pesar de esto, Goldsberry señala que, si bien “hay cierta cautela y quizás todavía no una tremenda cantidad de respeto”, la relación entre Mallory y Jen tiene espacio para crecer.

El rol de Pug, personaje de Josh Segarra, también fue incrementado en este episodio, con su búsqueda junto a Nikki (Ginger Gonzaga) por unas zapatillas de edición limitada de Iron Man culminando con el encuentro de un diseñador de moda especializado en superhéroes.

Para el actor, el hecho que Pug fuera un coleccionista le permitió acercarse aún más a su personaje, al compartir los mismos ‘hobbies’.

“Es una de mis cosas favoritas sobre Pug, porque él es un coleccionista y yo soy un coleccionista”, señaló. “Cuando puedes poner parte de ti en tus personajes y vas a trabajar filmando una escena donde tienes que convencer a Nikki/Ginger a venir a esperar en la cola conmigo para estos zapatos, algo que también podría suceder en mi vida real, es una cosa muy cool.”

Pug y su colección de zapatillas de superhéroes. / Marvel Studios

Hasta la fecha, esta mezcla entre la comedia y los dramas legales ha resultado efectiva para “She-Hulk”, aunque fuera del MCU están lejos de ser los primeros en descubrir esta fórmula. Lo sabe muy bien la propia Renée Elise Goldsberry, quien comenzó su carrera televisiva en la serie “Ally McBeal”, la que sirve como un precursor del programa de Disney+.

Cuestionada del porqué este tipo de series han sido tan exitosas, la actriz señaló que estas funcionan porque los momentos en una corte están llenos de drama que permiten que las personas se muestren abiertamente.

“Nos vemos tan claramente cuando estamos en el estrado, cuando estamos a la defensiva o cuando somos vulnerables. Y simplemente hay drama en una corte. Siempre que hay drama, siempre que hay personas juntas, la comedia está ahí”, notó Goldsberry. “Creo que la combinación funciona de forma brillante y cuando añades al drama legal y a la comedia el elemento de los superhéroes es, en mi opinión, una fórmula para un gran éxito”.

“She-Hulk: Defensora de héroes” está disponible en la plataforma de streaming Disney+, con nuevos episodios lanzados cada jueves.