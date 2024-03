La pandemia hizo que Adrián Suar, hombre fuerte de la televisión argentina, afronte una serie de problemas relativos a la industria de diferentes maneras. En cuanto a su productora, Polka, optó por cerrarla luego de que esta sea considerada por varios años una de las grandes casas realizadoras en dicho país.

Sobre su trabajo como jefe en El Trece, el mandamás debió enfrentar una caída estrepitosa en los índices de sintonía. Aunque no esto no fue algo único de su canal de TV, todas las miradas analizaban --y siguen analizando-- en detalle las estrategias que Suar ejecutó (y ejecuta) para mantener la marca liderando el rating frente a Telefe y la demás competencia.

Paralelamente a esto, y sin dejar de lado que el ‘Chueco’ es esencialmente un actor, este participó en una serie de propuestas vinculadas a ese otro ecosistema que, paradójicamente, se fortaleció en las dificultades post-pandemia: el streaming. Así pues, lo vimos, por ejemplo, en una serie cómica de Star+ titulada “Los protectores”.

Hasta ahora con dos temporadas, la propuesta mostraba a Suar como integrante de un tridente de representantes de futbolistas medianos, chicos y grandes en el ámbito deportivo. Pero estos agentes, más allá de velar por cifras y porcentajes, lo que en realidad tenían al frente era una serie de labores propias de lo que en Perú se llamaría un ‘alcahuete’, es decir, un apañador de deslices, travesuras y excesos muy lejanos al profesionalismo.

En su primera temporada, la serie “Los productores” mostró varias cosas interesantes, un humor ágil y personajes empáticos. Fue en la continuación donde las cosas se debilitaron. Ni siquiera ‘cameos’ como el de Lionel Messi evitaron que sus nuevos episodios adolezcan de la magia de la primera etapa. Pero Suar no se quedó ahí. Así pues, acaba de estrenarse en Prime Video –competencia de Star Plus—una película en la que el argentino es protagonista y productor.

Dirigida por Jorge Nisco, “Jaque mate” cuenta en 104 minutos lo que bien pudo contar en media hora. Un grupo de agentes secretos salen del retiro para ayudar a Suar (Duque) a encontrar a su secuestrada sobrina Juana (Fiorella Indelicato). En dicho propósito, cada uno deberá desplegar aquellas habilidades que los hicieron indispensables en la Agencia Internacional de Inteligencia (IIA por sus siglas en inglés).

El planteamiento parece simple, pero esta comedia de acción tropieza en sus distintas etapas fundamentalmente porque apela a situaciones tan trilladas como, en ocasiones, absurdas.

El peso protagónico de “Jaque Mate” recae sobre Duque, un tipo con una habilidad increíblemente fuerte para doblegar a sicarios que hasta le duplican el tamaño, pero inexplicablemente débil para no poder cerrar la puerta de un mini avión privado en movimiento. Las escenas de acción que protagoniza el argentino –el más expuesto a pelear, pero no el único—son en su mayoría correctas (más allá de que a ratos el trabajo del doble resulta inocultable). No obstante, su extensión termina siendo, en ocasiones, excesiva.

Adrián Suar y la española Maggie Civantos en una imagen compartida por el diario Ámbito de Argentina.

Desde el comienzo, cuando Duque recibe a ‘visitantes’ que destrozan su guarida, casi todo en “Jaque Mate” está absolutamente peleado con la concreción y la síntesis.

La producción de esta película de Prime Video incluye un elenco internacional, cuya explicación nunca llega completamente a entenderse. Aparecen la española Maggie Civantos (Sofía), el israelí Tsahi Halevi (Iair) y el mexicano José Eduardo Derbez (Molo). Aunque todos terminan afectados por el excesivo peso que el argumento le da a Suar, tal vez las cosas sean más notorias si uno mira el caso del hijo de Eugenio Derbez, quien pese a ser dueño de un humor ágil y fresco, termina casi absolutamente relegado a ser un ‘detonador de bombas’, incapaz siquiera de ganar una lucha cuerpo a cuerpo.

El origen internacional de estos agentes es presentado bajo un esquema tan sinuoso como ilógico. Al presentarlos en pantalla, se muestran escenas de su vida cotidiana en sus respectivos países, con tomas aéreas –porque si algo tiene la cinta de Prime Video es un abuso de imágenes tomadas por drones—que dan la impresión que en algún momento se explotará dicho ‘potencial’. Nada más lejano de lo que finalmente ocurre.

Por Argentina, esta comedia tiene a cuatro personajes con desarrollo en su mayoría irregular. Mientras uno soporta lo redundante de muchas de sus escenas (la primera supuesta entrega de Juana, o las reuniones de planificación de los agentes, etc.) descubre, por ejemplo, a Mike Amigorena, interpretando a un villano (Rey) tan estereotipado como su vestimenta. Enfundado siempre en vestuario oscuro, el personaje de voz engolada no hace más que decir lo predecible. Y lo hace porque –como pasa con otros de sus iguales del elenco—carece por completo de algún tipo de matiz.

Una escena de "Jaque mate". Foto tomada de La Nación.

En lo técnico, la película de Jorge Nisco parece cumplir con lo mínimo. Buenas escenografías, luces adecuadas y, elementos que demuestran que, si algo tuvo la propuesta de Prime Video, fue presupuesto.

Pero como una película no es solo el qué, sino, además, el cómo (se cuenta), “Jaque Mate” trastabilla en varios momentos. Desde interminables escenas de persecución (la típica situación de los buenos huyendo perseguidos por malos en carreteras infinitas, pasando bajo puentes y en medio de majestuosas explosiones), o personajes que aparecen tan poco y dicen mucho menos, que terminan siendo insustentables (Guillermina, la supuesta jefa de la Agencia de Inteligencia es quizás el ejemplo más claro), hasta llegar a desenlaces flojos, con elementos emotivos y ‘sorpresivos’ que ni siquiera el innegable talento interpretativo de Adrián Suar pueden salvar.

Un momento de la película abre la posibilidad de que exista secuela. Como rehacer esta propuesta tal vez sería una tarea muy ardua, lo correcto parecería ser quitarle algo de peso al omnipresente Duque y dárselo, casi por defecto, a los demás compañeros de la Agencia de Inteligencia. Porque captar talento del extranjero no debería ser solo una expresión de interés por la diversidad, sino que debería tener una intención mínimamente definida. Más allá de mostrar por 15 segundos a peleadores de la legendaria lucha libre mexicana, o de hacer un paneo de la bella ciudad de Tel Aviv.