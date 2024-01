Aunque tiene un inobjetable poderío en Estados Unidos y algunas otras regiones del mundo, Prime Video debe remar casi contra la corriente en espacios geográficos como Sudamérica. Incluido, por supuesto, Perú. Y a veces presenta cartas que, entre elogios y críticas, consiguen cierta relevancia si de visualizaciones hablamos. Un ejemplo bien podría ser “Juego de roles”.

La más reciente apuesta de la mencionada cadena de streaming es transita varios géneros. En primer lugar, puede asumirse como un thriller con asesinos seriales que responden a organizaciones oscuras, las cuales tienen códigos que no te dejarán ‘escapar’ tan fácilmente. Luego, la película tiene también algo de comedia romántica, porque sus protagonistas, Emma (Kaley Cuoco) y Dave Brackett (David Oyelowo), deben superar quizás lo más difícil que puede presentarse en un matrimonio: la develación de una verdad. Y lo hacen – o intentan—con un afecto que parece genuino.

Dirigida por Thomas Vincent, esta cinta de 100 minutos de duración cuenta la historia de la pareja ya mencionada. Ambos son padres de un adolescente y una niña que parecen vivir la vida sin otra cosa que problemas menores, como la imposibilidad de que les permitan tener una mascota en casa o usar los celulares sobre la mesa.

“Juego de roles”, sin embargo, rápidamente reparte las cartas para el televidente. En sus primeros instantes, podemos ver a Emma saliendo de un aeropuerto, cambiando su aspecto y particularmente misteriosa al dirigirse a su esposo. Para esto, el varón del hogar es diametralmente opuesto a su pareja: un hombre transparente, preocupado y supremamente comprensivo con Emma y sus dos hijos.

Kaley Cuoco y David Oyelowo son los esposos Brackett. Él en un momento descubre que ella lleva una doble vida. (Foto: Prime Video) / Reiner Bajo

Pero esa no es la única diferencia, ni la principal. Y aquí viene el nudo de la historia. De un momento a otro, en lo que parecía ser un intento por “prender el fuego del amor”, la pareja de esposo Brackett decide cumplir una fantasía en un costoso hotel de Manhattan. Para esto se arreglan, ‘cambian de nombre’ y quedan en verse en el bar, paso previo a la intimidad. Pero un incidente menor hace que ella deba esperarlo más de lo debido, y entonces surge un tercer personaje que lo trastoca todo: Bob Kellerman (Bill Nighy), un anciano que primero intenta seducir a Emma y luego chantajearla para que esta “le pague por cada tarea que realiza”. ¿Qué tarea? Matar por encargo a quien la organización Sovereign se lo ordene.

Tal vez en el punto del descubrimiento de la verdad –que Emma no es Emma sino la asesina serial Anna Peller—es donde “Juego de roles” flaquea con mayor notoriedad. El sustento que se da a la organización arriba mencionada es inverosímil en varios sentidos. Por supuesto que a estas alturas –casi la mitad de la cinta—uno ya se ha tragado el cuento y difícilmente abandone. Pero conforme van apareciendo personajes ligados a Sovereign las fortalezas de la propuesta de Vincent son menores.

Otro gran ejemplo de esto último bien podría ser la sinuosa aparición de Gwen Carver (Connie Nielsen), llamada a ser la villana absoluta de la historia –quien intenta forzar a Emma a que abandone a su familia y se dedique íntegramente a matar. El problema es que el personaje ha sido delineado de una forma tal, que termina pareciendo más una caricatura de villano, repitiendo varias veces “mi niña bella” cuando el momento ni siquiera parece exigirlo. Al personaje de Gwen se le suma, además, un séquito de secuaces sin voz ni voto. Entonces, cualquiera podría seguramente haber sido reemplazado por androides o por simples robots.

Kaley Cuoco y Bill Nighy, una especie de chantajista profesional. (Foto: Prime Video) / Reiner Bajo

Pese a estas cosas, hay otros elementos que sostienen el andar de esta película de Prime Video. En su corta participación, el personaje de Bob es convincente. Un cretino que pinta canas, un viejo verde que insiste en llevarse a la cama a una bella dama que le aceptó una copa en el bar del hotel donde, en realidad, esperaba recibir a su esposo. Cuoco y su pareja en la ficción, David Oyelowo, logran una química correcta, fundamentalmente en los momentos dramáticos.

El actor británico de ascendencia nigeriana –ya conocido por roles en proyectos como “Spooks” y “Selma”—exige a la exfigura de “The Big Bang Theory” a llegar a un nivel superior. Así pues, en diálogos como cuando ella dice “solo mato, no hay otra cosa que sepa hacer”, y él responde “matar no está bien”, todos parecemos creer la tensión que flota en el aire. Si una película no es solo el qué sino el cómo se cuenta, la elección de esta pareja protagónica salva en gran parte la evaluación final de lo que nos presenta Thomas Vincent.

Otro elemento que le gustará seguramente a muchos espectadores de “Juego de roles” tiene que ver con la acción. El trabajo de Laurent Demianoff como coordinador de dobles y peleas, así como el de Sebastien Peres como el responsable de las coreografías de luchas es bastante aceptable. Y es que en varios momentos Kaley Cuoco, o más bien su personaje, debe enfrentarse a villanos mejores físicamente que ella, y sale bastante bien librada. El juego de cámaras puede ayudar, pero hay ocasiones en que la actriz de 38 años de edad despliega una sorprendente agilidad, produciendo una sensación de que estamos ante lo más cerca a la asesina a sueldo que nos ofrece la sinopsis.

David Oyelowo eleva el nivel de la película con una actuación que cumple las expectativas. (Foto: Prime Video) / Reiner Bajo

“Juego de roles” no es una película que ambicione mucho más de lo que realmente puede darnos. Su guion es humilde –un esposo descubre de un momento a otro que su mujer, hace ocho años, lleva una doble vida— y tal vez poco original, pero en cuanto a la ejecución, el resultado funciona fundamentalmente porque sabe en qué campos se mueve: esas arenas movedizas de las series que pueden trendear uno o dos días, pero que no les alcanzará siquiera para una nominación a premios menores.

Pero tampoco es que el producto de Vincent merezca un ‘Razzie’. Tal vez aquello sería injusto. La cinta de Prime Video asegura entretenimiento viendo cómo Cuoco, aquella alocada aspirante a actriz que acompañó siendo Penny varias de nuestras jornadas en esa inolvidable serie donde los geeks sufrían para entender el mundo más allá de las teorías que tanto habían estudiado (“The Big Bang Theory”, que tuvo 12 temporadas con altísimos índices de audiencia), demuestra que su inquietud por meterse en todos los campos posibles de la industria, no ha perdido validez.