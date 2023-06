Aquella frase hecha de “las segundas partes nunca son buenas” es, en ocasiones, tan chirriante como verdadera. Una prueba inmejorable de eso bien podría ser “Los protectores”, la serie de humor que emite Star Plus y que el último 25 de junio estrenó su segunda temporada.

Casi un año después, el ‘Conde’ (Gustavo Bermúdez), el ‘Mago’ Magoya (Adrián Suar) y Reynaldo ‘Colombia’ Morán (Andrés Parra) han vuelto a la pantalla chica para entregarnos siete nuevos episodios de su aventura como representantes de futbolistas alrededor del mundo.

En la primera temporada de “Los protectores” (8 episodios) tuvimos un a ratos hilarante bosquejo de una amistad forzada por las circunstancias (tres representantes de futbolistas se unen para salvaguardar el negocio). La mesura del ‘Conde’ era claramente opuesta de los arrebatos de sus otros dos compañeros de empresa.

Pero más allá de tener un galán otoñal y dos divertidos ‘emprendedores’ del manejo de futbolistas, “Los Protectores” 1 presentaba diversos elementos interesantes que saltaban a la luz con suma naturalidad. El ‘Conde’ intentaba sentar cabeza en el amor sin dejar de mantener contacto con sus tres primeras esposas. ‘Mago’ venía de un fracaso y sin saber había generado una ferviente predilección en su secretaria. Por su parte, ‘Colombia’ parecía ser el hombre más feliz del mundo uniéndose sentimentalmente con la esposa de Magoya.

En esta línea, conforme veíamos a tres ‘managers’ sufriendo hilarantes situaciones para salvar a sus representados de arrebatos, vergüenzas o situaciones insólitas, había además romance, drama y humor. Esto, por supuesto, generaba un ambiente llevadero. Salvo tal vez en el final, resultaba correcto decir que los ocho episodios (tal como lo dijimos en la primera reseña publicada en marzo de 2022) eran solventes. En todos se podía confirmar que estábamos ante un tridente virtuoso para el humor, capaz de traspasar fronteras más allá del Gran Buenos Aires.

Mejorar el nivel de la primera temporada o por lo menos mantenerlo era una tarea complicada, más no imposible. Sin embargo, y tal como intentaremos comentar en esta nota, “Los protectores” 2 es una segunda parte fallida. Y lo es porque ha optado por alejarse de su esencia y sostenerse solo en la ‘chispa’ de tres personajes a los que ya conocíamos, por lo que quedaba descartada de plano la posibilidad de apelar a lo novedoso. Al factor sorpresa. Así se explica todo.

La nueva temporada de la serie cómica de Star Plus arranca con un careo ciertamente original. La amistad entre Adrián Suar (quien en su país es, además de actor, un poderoso productor de TV) y Lionel Messi propició que el capitán de la selección argentina aparezca en los primeros minutos del episodio estreno. El cameo en sí no revista mayor análisis, porque claramente no hablamos de un actor (y se nota). Sin embargo, resulta llamativo porque es la primera vez que este crack del fútbol mundial sigue un guion más allá de un sketch determinado.

Messi aparece en pantallas interpretándose a sí mismo. Sentarlo en una sala junto a Los Protectores fue posible gracias a una gestión del ‘Conde’, quien aparentemente ha convencido al crack (hoy del Inter de Miami) de apoyar en una gestión benéfica a favor de jóvenes. No hizo falta mucho tiempo para que el Messi (personaje) la pase terriblemente mal junto a ‘Colombia’ y al ‘Mago’. El primero pasa de pedirle varios saludos en video a mostrarle su ombligo, adelantándonos más o menos cómo viene la mano con respecto al ridículo y lo desagradable en esta segunda temporada. Luego, el personaje interpretado por Adrián Suar le ofrece un negocio insólito a Messi: llevarlo de gira a jugar contra varios equipos de diversas divisiones. “¡Me pareces un desubicado y debería darte un golpe!”, responde el delantero. La reacción del ‘Mago’, aunque exagerada, es correcta para el tono de comedia que tiene la serie.

Lamentablemente, más allá del citado cameo del mejor futbolista de la última década, “Los protectores” no tiene mucho más en sus siguientes episodios. Aún peor, el nivel va bajando poco a poco porque ya no estamos ante tres salvadores que intentan rescatar a futbolistas del acabose, sino que se intentan salvar a sí mismos. ¿Cómo así? El guion de esta secuela nos presenta a un millonario dueño de empresas siderúrgicas llamado Ernesto Cartens (Martín Seefeld), quien le ha robado casi el 90% de representados a este tridente de empresarios.

De la nada y en lo que dura una llamada, Mago, Colombia y el Conde han recibido sendas comunicaciones telefónicas en las que se les informa que están al borde de la quiebra. Aquí la serie tiene su primer cambio: no hay más futbolistas en cuestión. Nuestros protagonistas tienen un solo objetivo: desenmascarar y vengarse del malévolo Cartens lo más pronto posible. Para esto se van a valer de estrategias improvisadas y en muchos casos infantiles.

El primer intento por retomar el negocio es ‘secuestrando’ a Cartens. Para esto ocurre el primero de los muchísimos desplazamientos vehiculares (persecuciones) a lo largo de esta segunda temporada. Si algo tiene la serie de Star Plus es que no escatima en buscar la espectacularidad de sus escenas, aunque esto conlleve –lamentablemente—reducir el peso del guion. Por supuesto, el intento de rapto sale mal y entonces tendremos sucesivos intentos por doblegar al millonario.

Sin sus tres ex esposas detrás en cada paso que da, el ‘Conde’ ha perdido casi todo el peso que tuvo en la primera temporada. Se le usa esta vez como gigoló para coquetearle a la esposa de Cartens. Es decir, si el millonario hubiera sido soltero, el personaje de Gustavo Bermúdez bien pudo haberse omitido. Luego, sin su fiel secretaria, el Mago Magoya también perdió fuste, convirtiéndose en un planificador de venganzas fracasadas que, al comienzo da risa, claro, pero pronto termina generando algo de lástima y hasta tedio.

Específicamente sobre el trabajo de Andrés Parra como ‘Colombia’, vale decir que el guion le hizo casi el mismo daño que a sus compañeros. Aunque el actor --que alguna vez ganara fama mundial por dar vida a Pablo Escobar en “El Patrón del mal-- se somete a cuanta prueba le pongan en frente (disfraces, caracterizaciones, etc.), la magia que irradiaba en la temporada debut parece haberse desvanecido. Sus muecas se tornan repetitivas y sus reacciones predecibles.

Con una propuesta que expone tanto a sus personajes principales en su temporada de estreno, la secuela requiere reforzar virtudes, pero, sobre todo, preparar un guion mucho más solvente. Aquí ha pasado todo lo contrario. El guion parece haberse convertido en una mera sucesión de ridículos. Cada uno de los intentos del Mago, Colombia y Conde por doblegar a Cartens fracasan no porque el villano sea súper brillante ni porque tenga millones de dólares detrás, sino por lo mal que están imaginados. En ese sentido, fallar no es parte de un plan cómico para hacer reír, sino la expresión de una historia sin sentido lógico.

La serie, valga verdades, no escatima en recursos técnicos.

Resulta lamentable que con los recursos que vemos en pantalla (Argentina es junto a Brasil y México tal vez uno de los países que más invierte en Streaming) el resultado haya sido tan deficiente con relación a la temporada uno. Porque en lo técnico la serie cumple. El casting también es correcto (Seefeld y su hijo interpretado por Gastón Soffritti hacen lo mejor que pueden con sus muy planos perfiles. Karina Mazzocco también hace lo propio como la esposa del empresario Cartens). Pero más allá de esto, “Los Protectores” siempre tuvo historia y tres actores principales talentosos. Hoy, sin embargo, el futuro de la serie es completamente incierto.