“Only Murders in the Building”: ¿ver o no ver la comedia con Selena Gómez y Steve Martin en Star+? Tres vecinos adictos a los Podcast policiales ven cómo su ‘sueño’ se hace realidad cuando, en su mismo edificio, aparece un hombre muerto. Es uno de las grandes apuestas de Star+. ¿La recomendamos? Esta es nuestra reseña.