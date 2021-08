Conforme a los criterios de Saber más

Fútbol como la estrella de ESPN, “Los Simpson” como producto bandera y una gama de títulos originales latinoamericanos, desde “Santa Evita” (Argentina) hasta “Los Protectores” protagonizada por Andrés Parra (”Pablo Escobar: el patrón del mal”), y contando la última temporada de “The Walking Dead”. Star+ llega a Latinoamérica con los mejores deseos para no repetir el triste lanzamiento de un Paramount+ con un catálogo pobre. ¿Es que la compañía Walt Disney nos está contando otro cuento de hadas o los peruanos se sorprenderán sí o sí con la nueva plataforma?

El nuevo gigante promete una oferta de cientos de eventos deportivos que se podrán ver mes a mes en vivo en el territorio. Con descargas ilimitadas y sin filtros de temáticas, para mayores de 18 años, el servicio quiere competir de forma amigable con sus triunfantes vecinos, Netflix, Prime Video, HBO Max, entre otros dominios que ofrecen un precio casi por el mismo valor, exceptuando diferencias de paquetes. Esta vez, Disney+ costará 25.90 soles al mes; Star+, 37.90, y el “combo” de ambos servicios 44.90.

Natalia Scalia, vicepresidenta senior y líder de Direct to Consumer de la Compañía Walt Disney en América Latina, habló con Saltar Intro en exclusiva sobre la severa responsabilidad de liderar el lanzamiento de Star+, el homólogo adulto de Disney+, que llega el 31 de agosto a la región.

(Foto: Disney/Composición El Comercio)

- Star+ tiene 66 producciones originales en los principales mercados de América Latina, y vemos que se trata principalmente de Colombia, México, Argentina y Brasil. ¿Llegará Star+ a considerar producciones peruanas en su catálogo original pronto?

Es verdad que Argentina, Brasil y México son el foco inicial de Star+ en este momento por las producciones que estamos lanzando. Pero definitivamente nuestra apertura es total hacia América Latina. No hay una decisión específica de no producir en otros mercados, en general, tenemos un talento bastante variado. Cuando las producciones son parte de algún mercado, no necesariamente el talento que participa es exclusivamente de ese país. Disney se caracteriza bastante por convocar talento panregional (todo extranjero) y diverso en nuestras producciones. Pero vamos a avanzar con otro tipo de producciones en más mercados latinos. No hay ninguna decisión de no hacerlo. Esto es algo que solo va a evolucionar a medida que nosotros también crezcamos con el servicio. Mientras encontremos historias relevantes que la gente quiere recibir, pues ahí vamos a estar produciéndolas con la misma calidad y el mismo foco que estamos teniendo.

- ¿Pero qué necesitaría el mercado peruano para jalar la mirada de la compañía Walt Disney?

Nada en particular. Somos nosotros los que necesitamos avanzar mucho más en proyectos. La pandemia nos ha puesto un poco una pausa también. Hubo un momento en el que tuvimos que repensar procesos, la cantidad de cosas que han frenado nuestra meta de seguir expandiéndonos. Retomar esa actividad fue el foco inicial. Llevó mucho tiempo y energía. Ya estarán recibiendo más oportunidades en el mercado peruano, cuando se encuentren y pasen a ser una realidad para nosotros.

Entre otros, Star+ tendrá disponible producciones originales, como “Love, Victor” (en la fotografía), y también series como “Big Sky”, “A Teacher”, “This is Us”, “The Walking Dead”, “Grey’s Anatomy”, y cintas como “Deadpool”, “Logan” y “Bohemian Rhapsody”. (Foto: Star+ Latam)

- ¿Cómo ve la recepción del usuario peruano desde la llegada de Disney+ el año pasado?

Muy bien. Nosotros estamos cerca de un año de vida en América Latina, y Perú es uno de los mercados importantes en audiencia. La recepción es excelente en todas las marcas de contenidos que forman parte de Disney Plus: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Te diría que el consumo es parejo a lo largo de toda la región. Ese nivel de recepción ha sido una sorpresa para nosotros, porque lo estábamos esperando. Perú no es la excepción. Perú tiene un peso relevante en la región.

- Star+ llega a una región, donde la demanda es mayormente narcoseries y thrillers juveniles con tono rojo para mayores de 16 años, ¿qué tipo de contenido consume exactamente el streamer latino y por qué es o no más interesante del asiático o europeo, por ejemplo?

Esta situación que me describes puede ser tu propia lectura del mercado, pero no es la que nosotros vivimos con la propuesta de Star+. Sí tenemos muchísima experiencia en el mundo del entretenimiento en general a través de nuestra presencia lineal. Nosotros vemos a un público peruano y latinoamericano bastante homogéneo. De repente, las selecciones que hacen de nuestro contenido en tono de comedia funcionan muy bien, y eso es lo que estamos haciendo para Star+, además de los biopics de talentos relevantes de la región con historias muy propias de cada país. Comedias dramáticas. Los Simpsons es columna vertebral de Star+ y de alta relevante en América Latina. Y con respecto al contenido de Disney+ es muy difícil darte una respuesta, porque es muy particular. Disney+ es un producto con un perfil familiar orientado al tono de las marcas icónicas. Marvel y Star Wars van a un público más adulto, pero dentro de la misma identidad de las marcas. Somos tan únicos que es difícil ponerlo en términos comparativos.

Una de las producciones originales de Star+ es "Santa Evita", el biopic de Eva Perón protagonizado por la actriz argentina Natalia Oreiro. Además, Star+ viene con la aclamada serie documental “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, que repasa la vida y obra de personalidades artísticas y deportivas de América Latina; los nuevos episodios están dedicados a Andrés Calamaro. (Foto: Star+)

- ¿Con qué ojos ve usted a los competidores de Star+ en streaming, como Netflix y HBO Max? ¿Star+ podrá competir con series como “La Casa de Papel” y “Young Rock”?

Nosotros somos un servicio que está a la altura de la calidad, la variedad y la diversidad de los servicios que lideran en la región. Yo veo tanto a Netflix como HBO con muy buenos ojos. Me parece que fortalece la tendencia, el consumo, el desarrollo del mercado del streaming, las conversaciones en las redes sociales. Nos encanta que haya propuestas también allá afuera para los consumidores. Creo que Star+ tiene una propuesta muy diferencial y única a partir de combinar un abanico tan amplio de deportes a través de ESPN como un contenido de entretenimiento general con muchísima exclusividad local e internacional a la altura de un servicio de primer nivel. Pero estamos felices de que esté diversificándose la oferta y haya más opciones para el consumidor para que este mercado del streaming siga creciendo en la región, porque ahí es donde nosotros jugamos un rol. Estamos muy contentos.

MÁS EN SALTAR INTRO

VIDEO SUGERIDO

Lorna Cepeda explica cómo la han estereotipado por "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)