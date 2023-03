En los últimos años y con la expansión de lo que fue el DCEU (también conocido como Universo Expandido de DC), varias de sus películas resaltaron no por ser realmente buenas, sino por el aura oscura que transmitían los personajes más icónicos de Detective Comics en los cines.

Sin embargo, todo eso cambió con la llegada de Zachary Levi y Asher Angel para interpretar al Capitán Maravilla o como se le dice ahora, “Shazam!”, ya que este hizo que el tono oscuro de DC se transforme en algo más luminoso, adoptando una fórmula completamente diferente y maravillándonos con algo fresco distanciado de lo que solemos ver en la franquicia de Warner.

Lo vimos con la dirección de David F. Sandberg en la primera entrega y ahora, en “Shazam! La furia de los dioses”, nos recuerdan por qué las entregas del Capitán Marvel siguen siendo un tremendo pilar de DC y que ahora debería también ser incluido dentro del DCU (Universo de DC) que está creando James Gunn.

Primero que nada, vamos a refrescarte un poco la memoria con lo que pasó en la primera cinta de “Shazam!”

¿Qué pasó en “Shazam!”?

En la película de DC, “Shazam!”, el personaje principal es un joven llamado Billy Batson que tiene la capacidad de transformarse en un superhéroe adulto llamado Shazam. Cuando Billy dice la palabra “Shazam”, se transforma instantáneamente en un hombre musculoso con habilidades sobrehumanas.

La película sigue a Billy/Shazam mientras aprende a controlar sus poderes y lucha contra un villano malvado en donde aprenderá que no está solo en este mundo y que puede confiar en su familia. En resumen, “Shazam” es un superhéroe con la capacidad de transformarse en un hombre adulto con habilidades sobrehumanas traídas por los dioses de la mitología griega.

Reseña de “Shazam! La furia de los dioses”

Han pasado dos años desde los eventos de la primera entrega y nuestro querido protagonista se ha vuelto un poco más intenso con su trabajo, tratando de abordar la responsabilidad de ser un superhéroe lo mejor que puede aunque esto no necesariamente agrada a su familia (recuerden que ahora sus hermanos también tienen los poderes de “Shazam”).

Aquí vemos a toda la familia de Billy Batson. (Foto: Warner)

Billy y su familia siguen viviendo en casa de sus padres y conforme van pasando los años, el protagonista se va dando cuenta que puede ser más una carga que una bendición. Es así que aparecen algunos enemigos que obtienen poderes divinos que terminarán haciendo de la vida de “Shazam” muy complicada y le harán darse cuenta lo que significa ser un héroe y un Dios aplicando la máxima regla de todo superhéroe que no te contaremos para no spoilearte.

La frescura de “Shazam!” viene acompañada con un significado importante: el amor tanto fraternal como a tus padres (aunque estos no sean de sangre). Y si hablamos de apariciones míticas, hay una que te dejará con la boca abierta.

No vayas pensando que verás una película con una de las tramas más profundas en la historia del cine de superhéroes, que verás un “Joker” o un “Caballero de la noche” porque claramente, esta saga no lo es. Disfruta la película como un niño ve a un héroe. Pero, si hay algo que no destaca, es la poca construcción que tuvieron los villanos, ya que se sienten como esos enemigos genéricos que sueltan personajes “NPC” a atacarte como un videojuego.

También te recordamos que como buena película de cómics, hay dos escenas post créditos que no te puedes perder, en especial la última, así que quédate en tu asiento hasta el final.

PD: las referencias que tiene la película a otras franquicias de Warner, así como también a los cómics e incluso una competencia, no tienen comparación, así que atento.

Ficha técnica de “Shazam! La furia de los dioses”

Título original: Shazam! Fury of the Gods

País de origen: Estados Unidos

Año de estreno: 2023

Director: David F. Sandberg

Guionista: Henry Gayden

Productores: Peter Safran, Geoff Johns

Género: Acción, aventura, comedia, superhéroes

Plataforma de estreno: Cines

Reparto de “Shazam! La furia de los dioses”

Zachary Levi como Shazam/Billy Batson

Asher Angel como Billy Batson

Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman

Helen Mirren como Hespera, una de las hijas de Atlas

Lucy Liu como Kalypso, otra de las hijas de Atlas

Rachel Zegler como una de las hijas de Atlas

Djimon Hounsou como el Mago Shazam

Tráiler de “Shazam! La furia de los dioses”